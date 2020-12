Nokia siirtymässä myös kannettaviin tietokoneisiin

Nokian kerrotaan julkaisevan ainakin yhdeksän kannettavaa tietokonetta Intian markkinoille.

Hindustan Times -lehden mukaan mallien rekisteröintitiedot on ilmoitettu Intian standardointiviranomaiselle, mikä viittaa tuotteiden julkaisuun mahdollisesti jo lähiaikoina.

Rekisteritietojen perusteella Tongfang Limited -yhtiö valmistaa kannettavat tietokoneet Kiinassa.

HMD Global- ja Flipkart-yhtiöt myyvät Nokian tuotteita Intiassa. Vielä ei ole tiedossa, kumman vastuulle mahdollisesti i3- ja i5-prosessoreilla varustetut laitteet tulevat.

Kauppalehden mukaan Nokia ei kommentoi millään lailla yhtiöön liittyviä ”markkinahuhuja tai spekulaatiota”. Nokia julkaisi edellisen kerran kannettavan tietokoneen vuonna 2009.

Nokia might soon launch a new laptop/notebook/tablet in India, as the same has received the Indian BIS certification.#Nokia pic.twitter.com/N7vWoj0nSA

— Mukul Sharma (@stufflistings) November 27, 2020