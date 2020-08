Nokia-kännyille rahoitusta kumppaneilta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhtiö kertoo muun muassa kasvattavansa toimintaansa Brasiliassa, Afrikassa ja Intiassa.

Nokia-puhelimia suunnitteleva ja markkinoiva HMD Global kertoi tiistaina keränneensä rahoitusta 230 miljoonaa dollaria. Rahoituskierrokseen osallistui yhtiön mukaan joukko sen tärkeimpiä globaalisti toimivia strategisia kumppaneita.

Kauppalehden mukaan uusiksi omistajiksi tulee sijoituksen myötä Nokia Technologies, Google ja Qualcomm.

Yhtiö kertoo muun muassa kasvattavansa toimintaansa tärkeimmillä kasvumarkkinoilla, josta esimerkkejä ovat yhtiön viimeaikaiset toiminnan laajennukset Brasiliassa, Afrikassa ja Intiassa.

HMD Globalin toimitusjohtajan Florian Seichenin mukaan yhtiö on alusta asti pyrkinyt rakentamaan vahvat suhteet strategisten kumppaneidensa kanssa.

– Saamamme lisärahoitus vahvistaa entisestään pitkän aikavälin liiketoimintastrategiaamme ja on osoitus yhteisestä tehtävästämme tuoda moderni mobiiliteknologia kaikkien ulottuville, hän kertoo yhtiön tiedotteessa.

Viime vuonna yhtiön liikevaihto laski Helsingin Sanomien mukaan 1,7 miljardiin euroon edellisvuoden 2,4 miljardista eurosta. Nettotappio kasvoi 288 miljoonaan euroon ja älypuhelinten myynti pieneni. Yhtiön mukaan heikossa tuloksessa oli kyse strategian muutoksesta ja vetäytymisestä joiltain heikosti kannattavilta alueilta.

HMD Globalin pääkonttori on Espoossa. Yhtiö suunnittele ja markkinoi älypuhelin- ja peruspuhelinvalikoimaa. HMD Global on Nokia-puhelinten ja -tablettien lisensoija yksinoikeudella. Puhelimien käyttöjärjestelmänä on Googlen Android.

Tänä vuonna HMD Global on esitellyt kansainvälisen datavierailupalvelun HMD Connectin, pyrkinyt parantamaan tietoturvaosaamistaan mobiilialalla ostamalla Valona Labsin ja rakentamalla uuden ohjelmistoihin, tietoturvaan ja palveluihin keskittyvän tutkimus- ja tuotekehitysyksikön Tampereelle.