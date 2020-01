Nokia aikoo vähentää 180 työpaikkaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Nokia aloittaa Suomessa 21.tammikuuta yhteistoimintaneuvottelut, joiden yhtiö arvioi johtavan noin 180 työpaikan vähennykseen tänä vuonna. Suunnitelmat koskevat kaikkia Nokian toimipaikkoja Suomessa, mutta yhtiö arvioi suurimman vaikutuksen kohdistuvan Espooseen.

Yhtiön 5G-tuotekehitys ja Oulun tehdas eivät kuulu tiistaina julkistettujen suunnitelmien piiriin.

Nokian maajohtajan Tommi Uiton mukaan vuonna 2018 käynnistetty säästöohjelma on edennyt suunnitelmien mukaisesti.

– Jatkamme toimenpiteitä operatiivisen toimintakykymme parantamiseksi ja yhtiön kilpailukyvyn varmistamiseksi pitkällä aikavälillä. Nämä päätökset eivät ole helppoja ja teemme parhaamme tukeaksemme henkilöstöämme muutosprosessin aikana, Uitto kertoo yhtiön tiedotteessa.

Nokia on laskenut aiemmin ilmoittamansa 700 miljoonan euron säästötavoitteen 500 miljoonaan euroon. Syynä on Uiton mukaan lähinnä se, että yhtiö odottaa tekevänsä lisäinvestointeja sekä 5G:hen että digitalisaatioon.

Yhtiö jatkaa Uiton mukaan strategiansa toteuttamista ja panostaa verkkoihin, yritysasiakkaisiin, ohjelmistoihin ja lisensointitoimintaan.

– Nokian kotipaikkana Suomi on meille edelleen tärkeä maa näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Nokia on vuonna 2019 palkannut Suomeen noin 370 uutta työntekijää, ja suunnitelmissa on edelleen jatkaa panostamista tiettyihin painopistealueisiin Suomessa, Uitto kertoo.

Nokialla on Suomessa tällä hetkellä yhteensä noin 6 000 työntekijää.

Nokian säästöohjelma etenee muissa maissa paikallisen lainsäädännön ja käytäntöjen mukaisesti.