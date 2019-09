”Noitavaino, häirintää” – Donald Trump vastaa syytöksiin

– Niin tärkeä päivä YK:ssa. Niin paljon töitä ja paljon onnistumisia – sitten demokraattien piti mennä tarkoituksella pilaamaan ja lokaamaan se jälleen uusilla uutisilla noitavainoroskasta, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tviittaa.

Edustajainhuoneen demokraattijohtaja Nancy Pelosi ilmoitti puolilta öin Suomen aikaa aloittavansa virkarikostutkinnan presidentin toimista. Demokraattien mukaan Donald Trump painosti puhelimitse Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyitä tutkimaan demokraattiehdokas Joe Bidenin toimia Ukrainassa. Presidentin on kerrottu myös viivyttäneen Ukrainan aseapua ennen puhelua. Kohu sai alkunsa Yhdysvaltain hallinnon sisältä tulleesta tietovuodosta. Trump on kiistänyt väitteet jyrkästi. Valkoinen talo on kertonut julkistavansa puhelun sisällön ja tietovuotajan tekemän valituskirjelmän.

Donald Trump kertoi Twitterissä Suomen aikaa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä, että ulkoministeri Mike Pompeo on saanut Ukrainalta luvan julkistaa puhelun sisällön.

– He (ukrainalaiset) eivät ymmärrä mistä tämä haloo johtuu. Totaalinen noitavainohuijaus demokraateilta, presidentti totesi.

Trump luonnehti ”Ukraina-skandaaliksi” Yhdysvaltain mediassa tituleerattua mylläkkää myös ”presidenttitason häirinnäksi”.

Trump on jakanut aamulla suuren määrän Fox News -uutiskanavan videopätkiä, jotka tukevat hänen kantaansa.

Secretary of State Pompeo recieved permission from Ukraine Government to release the transcript of the telephone call I had with their President. They don’t know either what the big deal is. A total Witch Hunt Scam by the Democrats!

