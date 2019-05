”Noin 80 prosenttia valeviestinnästä somessa on peräisin Venäjältä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Naton viestintäkeskuksessa työskentelevä Markku Mantila katsoo Suomen varautuneen hyvin Venäjän vaikuttamisyrityksiin.

Valtioneuvoston entinen viestintäjohtaja Markku Mantila katsoo Nykypäivän haastattelussa, että valeuutisista on tullut osa Venäjän ulkopolitiikkaa. Suomi on hänestä varautunut kuitenkin hyvin Venäjän vaikuttamisyrityksiin.

Mantila aloitti syksyllä kaksivuotisen toimikautensa yksikönpäällikkönä Naton viestintäkeskuksessa Latvian Riiassa. Keskus perustettiin vuonna 2014 Ukrainan sodan jälkimainingeissa.

Se on asiantuntijaelin, joka ei kuulu Naton komentorakenteeseen. Keskus tuottaa tutkimuksia ja selvityksiä informaatiovaikuttamisesta ja sen toimintaa rahoittaa toistakymmentä valtiota – Suomi mukaan lukien.

– Tiedämme, että noin 80 prosenttia valeviestinnästä sosiaalisessa mediassa on peräisin Venäjältä, sanoo Mantila.

Venäjällä on kyky toteuttaa disinformaatiokampanjoita. Maa on myös todistetusti sekaantunut vaaleihin esimerkiksi Ranskassa ja Yhdysvalloissa.

Mantila muistuttaa, että Venäjältä on itsekin myönnetty – puolustusvoimain komentajan suulla – että poliittisia tavoitteita saavutetaan vahvalla disinformaation käytöllä.

Valeuutisista on siis tullut osa maan ulkopolitiikkaa.

Miten Suomi on varautunut Venäjän vaikuttamisyrityksiin?

– Hyvin. Meillä on menty paljon parempaan suuntaan. Kun vielä 2014–2015 näistä asioista puhui, sitä suurin piirtein naurettiin päin naamaa ja syytettiin russofobiasta.

Mantila sanoo olevansa myös varma siitä, että informaatiovaikuttamisen vastaisesta taistelusta tulee vielä iso bisnes maailmalla. Asia koskettaa paitsi valtioita, myös yrityksiä.

Markku Mantilalla on toimittajatausta ja hän on työskennellyt päätoimittajana sanomalehti Kalevassa sekä Pohjalaisessa. Yhtä asiaa Mantila haluaa korostaa: huonoksi koetun journalismin ja infovaikuttamisen välillä on selvä ero.

– Jos jostain uutisesta ei tykkää, osalle poliitikoista näyttäisi tulleen tavaksi syyttää mediaa valemediaksi tai puhua valeuutisesta. Olen koettanut sanoa kaikille poliitikkotutuilleni, että älkää ihmeessä käyttäkö tuota terminologiaa tällaisissa yhteyksissä. Siinä pelataan vain vastustajan pussiin.

