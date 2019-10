Nobel-palkittu ISIS-vanki Nadia Murad: Jihadistit oikeuteen kuin natsit

– (ISIS-johtaja) al-Baghdadin kuolema on tervetullut uutinen maailmalle, etenkin niille yhteisöille, jotka joutuivat ISIS:n kohteeksi. Baghdadi kuoli kuten eli – pelkurina, joka piiloutui lasten taakse. Aloittakoon tämä päivä globaalin taistelun ISIS:n saamiseksi oikeuden eteen, Nobel-voittaja Nadia Murad tviittaa.

Yhdysvaltain armeijan erikoisjoukot surmasivat ISIS-johtaja Abu Bakr al-Baghdadin Syyriassa viime viikonloppuna.

Nadia Muradin mukaan elossa kiinni saadut ISIS-jihadistit on saatava avoimeen oikeuteen koko maailman silmien eteen.

– Oikeus on ainoa hyväksyttävä tapa toimia. Meidän on seisottava yhdessä ja saatettava ISIS-terroristit vastuuseen samalla tavalla kuin maailma tuomitsi natsit avoimessa tuomioistuimessa Nürnbergin oikeudenkäynneissä, Murad jatkaa.

Nadia Muradin mukaan Abu Bakr al-Baghdadin ja hänen terroristiensa käsissä kärsineitä ja yhä apua tarvitsevia ei saa unohtaa. Hän nostaa esiin erityisesti Irakin uskonnolliset vähemmistöt kuten jesidit ja kristityt.

– Olen kiitollinen kaikille – Yhdysvaltain hallitukselle ja koalition jäsenille – jotka osallistuivat operaatioon ja tukivat sitä.

Ihmisoikeusaktivisti Nadia Murad sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2018. Jesiditaustainen Murad jäi vuonna 2014 ISIS-järjestön vangiksi Irakin Sinjarissa. ISIS surmasi tuolloin 23-vuotiaan Muradin kylästä yli 300 miestä, mukaan lukien kuusi hänen veljeään. Tuhansista naisista tehtiin orjia. Karkausyrityksensä jälkeen Nadia Murad on kertonut tulleensa joukkoraiskatuksi. Hän onnistui vihdoin pakenemaan salakuljetettuna joulukuussa 2014.

