No exit – nämä Venäjän sotilaat jätettiin jumiin hissiin

Visegrad24-sivusto on twiitannut erikoisen kuvan Venäjän sotilaista, jotka pyrkivät toimistorakennuksen katolle ja käyttivät siihen rakennuksen hissiä. Ukrainalaisten kerrotaan pysäyttäneen hissin katkaisemalla sähköt.

Nuorilta vaikuttavat sotilaat jäivät hissiin loukkuun ja heidät ikuistettiin valvontakameraan.

Majuri Mika Mäenpää ihmettelee asiaa twitterissä.

– Tämä ymmärtämättömyys tai tilannekuvan puute on aivan käsittämätöntä. Pitäisi olla täysin selvää, että hissejä ei käytetä, ei edes palotilanteissa – saati vallatessa rakennusta vihamielisessä maassa, majuri Mika Mäenpää kirjoittaa nolon emojin kera.

Hänen mukaansa kenraali Pekka Toveri sanoi hyvin: naurattaisi ellei ihmisiä kuolisi.

A team of Russian soldiers wanted to use the elevator to reach the roof of an office building.

The Ukrainian administration of the building trapped them inside by cutting off the electricity.

The Ukrainians also used an industrial camera to take this commemorative photo. pic.twitter.com/JwF9tHh1T5

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 5, 2022