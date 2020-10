Nizzan pormestari: Ranskan on murskattava islamofasismi

Kolme henkilöä on saanut surmansa hyökkäyksessä Notre Damen basilikaan.

Ranskan hallitus on tuominnut voimakkaasti kolme kuolonuhria vaatineen puukkohyökkäyksen Nizzassa.

Toistuvasti ”Allahu akbaria” huutanut hyökkääjä otettiin haavoittuneena kiinni vain muutamia minuutteja Notre Damen basilikassa tehdyn iskun jälkeen. France24:n mukaan hyökkääjä mestasi yhden uhrinsa ja puukotti kuoliaaksi kaksi muuta.

Nizzan pormestari Christian Estrosi on vaatinut kovia toimia islamististen hyökkäysten lopettamiseksi.

– Olemme saaneet tarpeeksemme. Ranskan on aika vapauttaa itsensä rauhanajan lainsäädännöstä, jotta voimme pyyhkiä islamofasismin lopullisesti pois maastamme, Christian Estrosi sanoi.

Presidentti Emmanuel Macron saapui paikan päälle torstaina iltapäivällä. Pääministeri Jean Castex totesi Ranskan nostaneen valmiutensa korkeimmalle tasolle mahdollisten uusien hyökkäysten varalta.

– Vastauksemme tulee olemaan luja, periksiantamaton ja välitön, Castex sanoi parlamentissa.

Poliisi ampui torstaina toisessa välikohtauksessa Avignonissa ohikulkijoita käsiaseella uhanneen miehen, jonka kerrottiin huutaneen “Allahu akbar”.

Saudi-Arabian poliisi kertoo pidättäneensä miehen, joka haavoitti puukolla vartijaa Ranskan konsulaatin sisäänkäynnillä Jeddassa.

Ranskan parlamentissa on pidetty hiljainen hetki Nizzan uhrien muistolle. Presidentti Macronin LREM-puolueen kansanedustajat ovat kehottaneet Ranskaa varautumaan kaikin keinoin ”islamistien aloittamaan sotaan”.

Nizzassa heinäkuussa 2016 tehdyssä rekkaiskussa sai surmansa 86 ihmistä.

Viimeaikaiset väkivaltaisuudet saivat alkunsa opettaja Samuel Patyn mestaamisesta Pariisin lähellä. Presidentti Emmanuel Macron on puolustanut puheenvuoroissaan voimakkaasti sananvapautta ja sekulaaria yhteiskuntamallia.

Useissa muslimimaissa on osoitettu mieltä Ranskaa vastaan ja vaadittu ranskalaisten tuotteiden boikotointia.

La Nation partage la douleur et l'immense émotion des familles des victimes de Nice et de toute la communauté catholique qui a été frappée en plein coeur.

Cette attaque aussi lâche que barbare endeuille le pays tout entier.

Notre réponse sera ferme, implacable et immédiate. pic.twitter.com/DMHdXZQM3v

— Jean Castex (@JeanCASTEX) October 29, 2020