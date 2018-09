Nils Torvalds: EU:n on reagoitava Unkariin

Euroopan unioni on mepin mukaan rakennettu yhteisille arvoille, joita pitää uskaltaa puolustaa.

Euroopan parlamentti äänestää Strasbourgin täysistunnossa keskiviikkona päätöslauselmasta, joka ehdottaa toimenpiteitä Unkarin perusoikeuksien ja vapauksien rajoituksia nvastaan.

Europarlamentaarikko Nils Torvaldsin (r./ALDE) mielestä konservatiiviseen EPP-ryhmän jäsenpuolueilla on tällä hetkellä erityinen vastuu siitä, että Unkarin pääministerille Viktor Orbáninille j välitettävä viesti on selkeä. Orbánin puolue Fidesz kuuluu EPP-ryhmään kuten myös kokoomus.

– EPP:n ja kokoomuksen on nyt näytettävä missä he seisovat. Toivon, että he edelleen uskaltavat puolustaa yhteisiä arvojamme puoluekaverin suojelemisen sijaan. Loppujen lopuksi on myös pohdittava sitä, onko kokoomuksen paikka samassa puolueryhmässä niin selkeästi epädemokraattisen johtajan kuin Orbánin kanssa, toteaa Torvalds.

Hän muistuttaa, että Euroopan unioni on rakennettu yhteisille arvoille, joita meidän pitää uskaltaa puolustaa.

– Lehdistönvapaus ja riippumaton oikeusjärjestelmä ovat unionin perusarvoja. Orbán on aikaisemmin puheissaan sanonut, että hän haluaa nähdä lopun liberaalidemokratialle. Meidän on reagoitavaa tähän vahvasti. Solidaarisuus koskee kuitenkin meitä kaikkia ja ne, jotka rikkovat yhteisiä pelisääntöjä joutuvat myös kantamaan seuraukset siitä, Torvalds painottaa.

Mikäli päätöslauselma hyväksytään, jäsenmaat voivat neuvostossa päättää, että osa Unkarille kuuluvista oikeuksista, kuten äänioikeus neuvostossa, pidätetään väliaikaisesti.

