”Niin kauan kuin hallitus tekee vasemmistolaista politiikkaa” – Petteri Orpo kimmastui

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusjohtajan mukaan uusi jätelaki on jälleen esimerkki yrittäjistä lähtevän järjestelmän purkamisesta.

Eduskunnan täysistunnossa oli tiistaina esillä jätelakien muutos. Oppositio on sanonut hankkeen romuttavan toimivia markkinoita ja heikentävän ympäristöalan yrittäjien edellytyksiä.

Mietinnön esitellyt ympäristövaliokunnan uusi puheenjohtaja Juha Sipilä (kesk.) totesi, että he korostavat ”tarvetta yhteistyössä kunnallisten toimijoiden ja yritysten kanssa kehittää kuntien hankintaosaamista ja parantaa yritysten valmiuksia osallistua urakkakilpailuihin muun muassa kehittämällä parhaisiin käytäntöihin perustuvia malleja kuljetusten kilpailuttamiseen sekä järjestämällä koulutusta ja neuvontaa yrittäjille ja kunnalle”.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo oli tuohtunut puheenvuorossaan.

– Kokoomus puolustaa nykyistä kaksoisjärjestelmää. Me uskomme markkinatalouteen, ja me haluamme, että kiinteistönomistajat saavat itse valita jätteenkuljetusyhtiönsä, mistä palvelut hankitaan. Tämä on surullinen hetki, Petteri Orpo sanoi.

– Jälleen!, kokoomuksen Paula Risikko huusi väliin.

Orpon mukaan ”näitä taistoja on käyty vuosia — jos ei vuosikymmenen ajan — eri puolilla Suomea”. Hänen mukaansa yrittäjävetoinen järjestelmä on toiminut erinomaisesti ja kiinteistönomistajat ja asukkaat ovat olleet tyytyväisiä.

– Eilen (keskustan) puheenjohtaja (Annika) Saarikko moitti (A-studiossa), kun kutsuin tätä hallitusta vasemmistohallitukseksi. Totesin, että niin kauan niin teen kuin hallitus tekee vasemmistolaista politiikkaa. Tässä on yksi konkreettinen esimerkki siitä, että toimiva, markkinoihin perustuva, yrittäjävetoinen, yksilöistä ja heidän valinnanvapaudestaan lähtevä järjestelmä puretaan ja tilalle tehdään kuntien monopoliin perustuva järjestelmä, Orpo arvosteli.

– Tämä ei auta ympäristöä, tämä ei auta työllisyyttä, ja tämä ei auta kierrättämistä. Uskon tässäkin yritysten ja yksityisen sektorin innovatiivisuuteen. Huono ratkaisu.

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) jatkoi, että ”tämä on vasemmistohallitukselta odotettu ratkaisu.

– Mutta arvoisa keskusta, tiedättekö te, mitä te olette tekemässä? Nykyisen järjestelmän, kaksoisjärjestelmän, purkaminen, muutos on paikallisille yrityksille nimittäin rajusti negatiivinen. Vaikutukset ovat jopa suuremmat kuin teidän aiemmin päättämällänne turpeen alasajolla on työllisyyteen, Timo Heinonen sanoi.

– Kahden vuoden siirtymäaika tuhoaa nämä pienet paikalliset yritykset, vie niiltä 70 miljoonaa euroa. Ja kysyisin, miksi te, edustaja Sipilä, päädyitte kahden vuoden siirtymään, kun hetki aiemmin kunnallisille jäteyhtiöille annettiin 13 vuoden siirtymäaika. Tässä on kyse omaisuudensuojasta.

– Te, arvoisa vasemmistohallitus, keskustan tuella, ajatte tällä politiikalla meidät passiivisen sopeutujan rooliin, kun pitäisi olla dynaaminen kierrätyksen edelläkävijä, Heinonen jatkoi.

SDP:n kansanedustaja Niina Malm vastasi arvosteluun.

– Ihmettelen kyllä kovasti täällä käytyä keskustelua tänään siitä, että kokoomus näyttää olevan ei-puolue, jolle mikään muutos ei ole kelvollinen vaan linja on aina ei, Niina Malm sanoi.

Juha Sipilä vastasi valiokunnan olevan yksituumainen siitä, että ”tavoite on hyvä”.

– En tässä pelkää oikeastaan sitä, että tämä toiminta kunnallistuu, vaan enemmänkin pelko on se, että suuret toimijat valtaavat isompaa alaa, kun näitä kilpailutetaan. Kun kaksoisjärjestelmästä luovutaan, niin tässä valiokunnan mietinnössä tämä näkökulma on minusta otettu hyvin huomioon, niin hyvin kuin se voidaan ottaa luopumalla kaksoisjärjestelmästä, Juha Sipilä sanoi.

– Ymmärrän hyvin tässä salissa esitetyn kritiikin nimenomaan tätä kaksoisjärjestelmän purkua kohtaan. Mutta niille yrittäjille kyllä minun viestini olisi se, että ei pidä pudottaa kintaita ja sanoa irti työntekijöitä, vaan lähteä valmistautumaan nyt siirtymäajan puitteissa siihen uuteen tilanteeseen, missä liiketoiminnan koko kuitenkin kasvaa. Ja siihen, mitkä ovat ne keinot, millä pystytään kilpailemaan suurempia toimijoita vastaan, esimerkiksi liittoutumalla muutaman muun pienen yrityksen kanssa.