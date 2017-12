Niilille nousee uusi valtava pato – Egypti on raivoissaan

Egyptin presidentti varoitti Etiopiaa koskemasta maan osuuteen Niilin vedestä.

Etiopian suunnittelemasta jättipadosta on kehkeytymässä vakava kiista Egyptin ja Etiopian välille.

Egyptin presidentti Abdel Fattah al-Sisi varoitti Financial Timesin mukaan Etiopiaa sanomalla, että ”kukaan ei saa koskea Egyptin osuuteen vedestä”. Al-Sisi muistutti, että Niili on Egyptille ”elämän ja kuoleman kysymys”.

Etiopia on rakentanut 4,8 miljardin arvoista Grand Ethiopian Renaissance Dam -nimistä patoa sähköntuotantoa varten vuodesta 2011 lähtien ja se on tarkoitus ottaa pian käyttöön. Valmistuessaan siitä tulee Afrikan suurin pato. Se on 155 metriä korkea ja 1,8 kilometriä pitkä. Sen nimellisteho on 6 000 megawattia.

Egyptin ja Etiopian väliset patoa koskevat neuvottelut päättyivät marraskuussa tuloksettomina. Tiistaina Egyptin ulkoministeri Sameh Shoukry matkusti Etiopian pääkaupunkin Addis Ababaan keskusteluihin.

Egyptin mukaan padon rakentaminen tarkoittaa, että maa saa vähemmän kuin 55,5 miljardia kuutiometriä vettä vuodessa. Se ei Egyptin mukaan riitä sille.

Etiopia väittää, ettei pato vaikuta alajuoksun virtaamaan sen jälkeen, kun 74 miljardin kuutiometrin allas on täytetty. Etiopia ei kuitenkaan tunnusta Egyptin oikeutta 55,5 miljardiin kuutiometriin vuodessa, koska määrä perustuu vuonna 1959 Egyptin ja Sudanin solmimaan sopimukseen, jossa Etiopia ei ollut mukana.