Nigel Faragen mukaan Suomessa kadehditaan Brexitiä – tyly vastaus

Brexit-puoluetta johtava Nigel Farage vastasi radiolähetyksessä suomalaiselle soittajalle, joka halusi Finexitiä.

Farage twiittasi ohjelman jälkeen seuraavasti:

– Ihmiset Suomessa, Ranskassa ja muissa EU-maissa ovat mustasukkaisia Britannialle Brexitin varmistamisesta ja itsenäisyytemme palauttamisesta. Vapaus ja suvereniteetti ovat suosittuja, Nigel Farage totesi.

Entinen pääministeri Alexander Stubb on twiitannut Faragelle takaisin.

– Sorry Nigel, mutta tuo on yksinkertaista ja täyttä roskaa. EU:n suosioluku Suomessa on 74 prosenttia (Eurobarometri 4/2019). Jos kansanäänestys, 68 prosenttia puolesta ja 14 prosenttia vastaan (!!!). Lopeta feikkiuutisten levittäminen, ole hyvä. Olemme pahoillamme että lähdette, mutta lakkaa levittämästä valheitasi suuntaamme, Alexander Stubb kirjoitti.

Sorry Nigel, but that is simple and utter rubbish. EU popularity ratings in Finland at 74% (Eurobarometer 4/2019). If referendum 68% in favour and 14% against (!!!). Please stop spreading #FakeNews. We are sad that you are leaving, but stop spreading your lies our way.

— Alexander Stubb (@alexstubb) January 28, 2020