Nigel Farage huolestui oligarkin varojen jäädytyksestä

Brexit Party -puoluetta nykyisin johtava entinen UKIP-puolueen johtaja ja meppi Nigel Farage on pahoillaan Britanniassa vaikuttavan, Chelsean jalkapalloseuran omistavan venäläisoligarkki Roman Abramovitshin varojen jäädyttämisestä.

Alla olevalla tv-videolla Farage arvelee tarkoituksena olevan rikkaiden venäläisten käännyttäminen Vladimir Putinia vastaan.

– Mutta silti, onko oikein jäädyttää ihmisten rahoja ilman minkäänlaista oikeudenmukaista prosessia. Ja kääntääkö se todella venäläisiä Vladimir Putinia vastaan, Nigel Farage kysyy.

Kansainvälisen Magnitski-kampanjan vetäjä Bill Browder toteaa Nigel Faragen olevan huolissaan oligarkin varoista, mutta sanoo itse olevansa huolissaan Putinin tappamista kymmenistä tuhansista viattomista ukrainalaisista siviileistä.

– Luulen että huoleni voittaa (”trumps”) Nigelin huolen, Browder heittää.

Nigel Farage is concerned about UK freezing Russian oligarchs assets. I’m concerned about Putin indiscriminately killing tens of thousands of innocent Ukrainian civilians. I think my concern trumps Nigel’s. Happy to debate Nigel on GB News anytime https://t.co/MeAlNsuHtT

— Bill Browder (@Billbrowder) March 11, 2022