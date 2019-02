Nicolás Maduro tuhonnut Venezuelan öljyteollisuuden

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venezuelan öljyteollisuuden rapistuminen alkoi Hugo Chávezin aikana.

Venezuelan sosialistipresidentti Nicolás Maduron hallinto käy taloudellista sotaa omaa maatansa vastaan, toteaa konsulttiyhtiö IHS Markitin hallituksen varapuheenjohtaja Daniel Yergin.

– Tuloksena on lähes käsittämätön miljoonan prosentin inflaatiolukema ja yhteiskunnallinen romahdus, joka näkyy ruoka- ja lääkepulana, väkivaltaisina rikoksina, terveydenhuoltojärjestelmän hajoamisena ja miljoonien pakolaisten siirtymisenä naapurimaihin, Yergin kirjoittaa The Wall Street Journalin mielipidekirjoituksessa.

Venezuelassa on tällä hetkellä kaksi kilpailevaa hallitusta. Parlamentin puhemies, oppositiojohtaja Juan Guaidó julistautui tammikuun lopussa presidentiksi ja kutsui kansalaiset osoittamaan mieltään Nicolás Maduroa vastaan. Tämän vastakkainasettelun lopputulos vaikuttaa maailman öljymarkkinoihin.

– Venezuelalla on maailman suurimmat todennetut öljyvarat, ja maa oli aikaisemmin yksi suurimmista öljyntuottajista. Maduron politiikan ja toimien vuoksi Venezuelan merkitys öljyntuottajana pienenee koko ajan.

Venezuelan öljyteollisuus on rapistunut siitä lähtien, kun silloinen presidentti Hugo Chávez alkoi käyttää vuosina 2002-2003 valtio-omisteista öljy- ja kaasuyhtiö PDVSA:ta hallituksen poliittisena työkaluna.

– Tämä johti investointien jyrkkään laskuun, öljyteollisuuden ammattilaisten kaikkoamiseen, infrastruktuurin rapistumiseen ja laitteiden sekä materiaalien anastamiseen.

– Maduron noustua presidentiksi Chávezin kuoleman jälkeen alamäki on jyrkentynyt entisestään. Vuonna 2015 Maduro alkoi siirtää PDVSA:ta yhä enemmän asevoimien hallintaan.

Yhdysvallat on asettanut PDVSA:lle pakotteita, jotka vähentävät Venezuelan vientituloja.

– Maduron hallinto on lopettanut viennin Yhdysvaltoihin. Venezuela yrittää myydä USA:lle tarkoitettua öljyä muille tahoille. Tappiota on vaikea paikata. USA on ostanut noin puolet Venezuelan öljystä.

– Kiina ja Intia ovat kaksi muuta pääasiakasta. Kiina ottaa varmasti mielellään enemmän öljyä, mutta ei maksa rahalla. Se haluaa, että Venezuela vähentää öljytoimituksilla miljardien dollarien suuruista velkaansa Kiinalle.

Yerginin mukaan Venezuelan öljyteollisuuden rapautuminen jatkuu, jos Maduro nousee kriisin voittajaksi. Mikäli oppositio voittaa, öljyteollisuuden toipumisella tulee olemaan keskeinen rooli maan talouden tervehdyttämisessä.

– Toipuminen ei ole kuitenkaan varmaa. Sitä varten tarvitaan investointeja, teknologiaa ja öljyteollisuuden ammattilaisten palaamista maahan.