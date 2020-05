New Yorkissa varaudutaan pahimpaan – koronahiljaisuus pelottaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sairaaloissa varaudutaan uuteen korona-aaltoon.

New Yorkin sairaalat siirtyvät uuteen vaiheeseen koronaepidemian tautihuipun jälkeen, kertoo The New York Times.

Korona iski Yhdysvalloissa pahiten New Yorkin kaupunkiin. Nyt koronapotilaiden ja kuolleiden määrä on kuitenkin laskenut voimakkaasti.

Aikaisemmin kaduille pysäköidyt ruumiita täynnä olevat kylmäautot ovat kadonneet, eivätkä lääkärit enää esiinny kovin usein julkisuudessa itsetehdyissä suojavarusteissa pyytäen apua.

– Aivan kuin joku olisi sammuttanut letkun, sanoo Queensissä sijaitsevan Elmhurstin sairaalan lääkäri Eric Wei viitaten viime viikkojen vähäisiin potilasmääriin.

New Yorkin kaupungissa ei kuitenkaan toistaiseksi pureta sulku- ja rajoitustoimia, koska epidemia ei näytä vielä olevan hallinnassa.

Sairaaloiden johtajat ja lääkärit pohtivat, onko koronatapausten vähentymisessä kyse epidemian tyyntymisestä ennen uutta korona-aaltoa vai pelkästään vähemmän kaoottisesta epidemiatilanteesta. Sairaaloissa varaudutaan kumpaankin vaihtoehtoon.

Elmhurstissa puhdistetaan huoneita. Myös Brooklyn Hospital Center -sairaalassa odotetaan hermostuneesti potilasmäärien kasvua.

– Täällä vallitsee outo ja pelottava hiljaisuus. Kukaan meistä ei ole rauhassa. Me varaudumme sen (korona-aalto) paluuseen. Me kaikki mietimme, voimmeko käydä tämän läpi uudestaan, sanoo Brooklyn Hospital Center -sairaalan lääkäri Sylvie de Souza.