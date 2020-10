New Yorkissa laudoitettu ikkunoita vaalituloksen pelossa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Varotoimien taustalla on pelko protestien aiheuttamista levottomuuksista.

New Yorkissa useat tunnetut yritykset ovat laudoittaneet ikkunoitaan umpeen. Taustalla on pelko presidentinvaalien tuloksen aiheuttamista protesteista, New York Post kertoo.

Poliisi on ohjeistanut mielenosoittajien suosimia alueita suorittamaan erityisiä varotoimenpiteitä, jotta liikkeet eivät kärsisi vahinkoa.

Iltapäivällä perjantaina esimerkiksi Chanel- ja Levi’s-liikkeet laudoittivat ikkunoitaan Manhattanilla. Myös trendikkään Sohon alueella liikkeet vuorasivat ikkunansa suurilla puupaneeleilla.

Alueiden liikkeisiin kohdistui ilkivaltaa ja varkauksia esimerkiksi kesän protestien aikana.

– Turvallisuustoimet tulevat olevaan samanlaisia, kuin ne joita sovelletaan esimerkiksi uudenvuoden aattona, Macy’s -tavaratalon itsenäisyyspäivän ilotulituksessa ja kiitospäivän juhlakulkueessa, poliisipäällikön avustaja Stephen Hughes kertoo New Yorkin poliisin tiedotteessa.

Tiedotteessa ohjeistetaan, että ravintoloiden ja yritysten tulee myös siirtää kalusteensa, vaaterekkinsä, roskiksensa ja pienet kukkaruukkunsa pois jalkakäytäviltä.

New Yorkin poliisi on kertonut, ettei se ole velvoittanut liikkeitä laudoittamaan ikkunoita. Kyseinen varotoimi on jätetty omistajien oman harkinnan varaan.