New Yorkissa kaivetaan joukkohautoja

Maailmanlaajuisesti pahin koronaepidemiatilanne on tällä hetkellä New Yorkissa.

Kiirastorstaina 9. huhtikuuta julkaistuissa kuvissa näkyy, kuinka valkoisin suojapuvuin varustautuneet työntekijät laskevat puisia arkkuja joukkohautaan Hart Islandilla, jota on yli 150 vuoden ajan käytetty köyhäinhautaukseen, kertoo BBC.

Haudatut ovat koronaepidemian newyorkilaisuhreja, joilla ei ole tiedossa olevia omaisia tai varoja hautajaisin. Perinteisesti hautauksesta ovat vastanneet Rikers Islandin vangit, mutta nyt työmäärä on osoittautunut niin suureksi, että tehtävään on palkattu ulkopuoliset urakoitsijat.

New Yorkin osavaltion koronatilanne on nyt pahempi kuin yhdenkään toisen valtion maailmassa. New Yorkin osavaltiossa raportoitiin kiirastorstaina koronatapauksia olevan 159 937, kun taas Espanjassa niitä on kirjattu 153 000 ja Italiassa 143 000.

New Yorkissa kuolonuhrien päivälukema oli keskiviikkona 799 ja kaikkiaan yhteensä 7000. Ylipäätään pandemian keskipiste on siirtynyt Yhdysvaltoihin, jossa on kirjattu 462 000 koronatapausta ja lähes 16 500 kuolemaa, kun maailmanlaajuisesti tapauksia on rekisteröity 1,6 miljoonaa ja kuolemia 95 000.

Droonilla otetut kuvat ja videot kiertävät myös yhteisöpalvelu Twitterissä.

This drone footage captures NYC workers burying bodies in a mass grave on Hart Island, just off the coast of the Bronx. For over a century, the island has served as a potter’s field for deceased with no known next of kin or families unable to pay for funerals. pic.twitter.com/wBVIGlX6aK — NowThis (@nowthisnews) April 9, 2020

NYC Mayor confirms they are now burying many #Covid19 corpses in mass graves on Hart Island. Today alone there were at least 40 coffins. The bodies are wrapped in body bags and placed in pine boxes, with their names scrawled on the top. Source: NY Post #TrumpBurialPits pic.twitter.com/2yb2pVVt3U — Jake Morphonios 🇵🇸 🇹🇭 😷 (@morphonios) April 10, 2020