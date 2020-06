New Yorkissa ensi kertaa nolla koronakuolemaa

New Yorkin kaupungin koronavirustilanne on jatkanut kohentumistaan viime viikkojen aikana.

Kaupungin terveysviranomaiset eivät ilmoittaneet yhdestäkään uudesta Covid-19-kuolemantapauksesta tiistain ja keskiviikon välisenä ajankohtana.

Kyseessä oli ensimmäinen raportointijakso ilman koronakuolemia maaliskuun 12. päivän jälkeen. Epidemian huippu oli huhtikuun 7. päivänä, jolloin päivittäisiä kuolemia ilmoitettiin 806 kappaletta.

Pormestari Bill de Blasion esikunta hehkutti epidemian kuihtumista New York Daily News -lehdelle.

– Toivoa näkyy jo horisontissa. Teemme kaikkemme, että yhteiskunta saadaan avattua turvallisella tavalla, tiedottaja sanoi.

New Yorkin kaupunki on vahvistanut tähän mennessä 16992 varmaa ja 4760 todennäköistä Covid-19-kuolemaa. Jälkimmäiseen ryhmään kuuluvien virustesti on ollut negatiivinen tautiin viittaavista oireista huolimatta.

Suurkaupungin ensimmäiset rajoitustoimet puretaan kesäkuun 8. päivänä. Pormestarin mukaan ravintolat voidaan ehkä avata heinäkuun alussa.

