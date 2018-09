New Yorkin kuvernööri voitti Sinkkuelämää-tähden esivaalissa

New Yorkin istuva kuvernööri Andrew Cuomo voitti demokraattien esivaalissa selvin lukuin hänet ehdokkuudesta haastaneen näyttelijä-aktivisti Cynthia Nixonin. Vaali ratkesi aamuyöstä Suomen aikaa.

Cuomo sai 65 prosenttia äänistä ja Nixon 35 prosenttia. Asiasta kertoo muun muassa USA Today.

Sinkkuelämää-tv-sarjasta tunnettu näyttelijä Cynthia Nixon haastoi kolmannelle kuvernöörikaudelle ehdolla olevan Andrew Cuomon ärhäkästi vasemmalta. Nixon ajoi muun muassa kaikille julkista terveydenhuoltoa ja marihuanan laillistamista.

Cuomo on demokraattien ehdokas marraskuussa pidettävissä kuvernöörivaaleissa. Häntä vastassa on republikaanien Marc Molinaro ja ainakin kolme muiden puoluiden ehdokasta.

While the result tonight wasn’t what we had hoped for, I’m not discouraged. I’m inspired. I hope you are too. We have fundamentally changed the political landscape in this state.

— Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) September 14, 2018