New Yorkin hengityskoneet loppumassa, pormestari vetoaa kansalaisiin

Yhdysvalloissa koronavirus on koetellut kovimmin New Yorkin kaupunkia, jossa tautitapauksia on vahvistettu melkein 30 000. Nyt kaupungin pormestari varoittaa hengityskoneiden olevan loppumassa kaupungin sairaaloista.

– Olemme sodassa, ja hengityskoneet ovat ammuksiamme, pormestari Bill de Blasio sanoi twitterissä sunnuntaina julkaistulla videolla.

de Blasio kertoi kaupungin kuljettaneen lauantaina sairaaloihin 1400 hengityskonetta.

– Mutta tulemme tarvitsemaan paljon enemmän, pormestari sanoi.

– Kaikkia pyydetään auttamaan. Kaikkia viranomaisia, yksityissektoria, hyväntekeväisyysjärjestöjä, kaikkia, jotka pystyvät hankkimaan hengityskoneen – me tarvitsemme sitä nyt eturintamalla, de Blasio sanoi.

de Blasio vetoaa myös kansalaisiin tilanteen helpottamiseksi.

– Jos joku tietää miten hankkia hengityskone, jos pystyt lahjoittamaan hengityskoneen tai muita tärkeitä lääkintävälineitä, ole ystävällinen ja soita heti.

We’re at war and ventilators are our ammunition.

Join me to talk about how we keep supplies going to the front lines and answer questions from @salma1680, Colleen from Washington Heights and @AmazeByEric.

Use the hashtag #AskMyMayor to keep your questions coming, NYC! pic.twitter.com/OHBJvFvvTr

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) March 29, 2020