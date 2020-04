New York tiukentaa koronatoimia, koulut pysyvät kiinni

Kaupungin päätös koskettaa yli miljoonaa lasta ja nuorta.

New Yorkin kaupungin koulut pysyvät kiinni loppulukukauden, pormestari Bill de Blasio ilmoitti lauantaina. Asiasta uutisoi The New York Times. Päätös koskettaa yli miljoonaa koululaista ja opiskelijaa.

Kaupungin 1500 koulua siirtyivät etäopetukseen maaliskuussa, mutta alkuperäisen aikataulun mukaan koulut oli tarkoitus avata myöhemmin huhtikuussa.

– Tämä päätös ei ollut helppo. Luoja tietää, että koulujen pitäminen kiinni kouluvuoden lopun ajan on tuskallista. Mutta voin myös kertoa sen olevan oikea päätös. Se tulee selvästi auttamaan pelastamaan henkiä, de Blasio kommentoi päätöstä.

New York haluaa myös suojella kaupungin kodittomia koronavirukselta. de Blasio kertoi lauantaina kaupungin tavoitteena olevan 6000 kodittoman henkilön siirtäminen hotelleihin huhtikuun 20. päivään mennessä, CBS News uutisoi.

Yhdysvalloissa koronatartuntoja on todettu jo yli puoli miljoonaa. New Yorkin osavaltioissa tartuntoja on vahvistettu yli 170 000, joista suuri osa New Yorkin kaupungissa.

