New York Times ylistää: Suomi osaa aina varautua pahimpaan

Amerikkalaislehden mukaan Suomella on kadehdittavat varastot terveydenhuollon suojavarusteita.

Suomi ei koskaan lopettanut varastojensa kerryttämistä toisen maailmansodan jälkeen. Nyt Suomi nauttii kadehdittavan suuresta määrästä varusteista, joilla taataan toimiva terveydenhuolto ja selviytyminen, kirjoittaa New York Times.

Amerikkalaislehti ylistää, että toisin kuin muut Pohjoismaat kuten Ruotsi, Suomella on käytössään kadehdittavan suuri määrä esimerkiksi hengityssuojaimia. Suomen selviytymisvarastot tekevät lehden mukaan maasta koko Pohjoismaiden parhaiten varustautuneen maan.

– Suomi on Pohjoismaista se valtio, joka osaa varustautua. Se on aina valmis seuraavaan katastrofiin, kuten kolmanteen maailmansotaan, Norwegian Institute for Defence Studiesin tutkija kommentoi New York Timesille.

Lehdessä kuitenkin huomautetaan, että maskien todellisesta määrästä ja muista terveydenhuollon tarvikkeista on vain vähän julkista tietoa saatavilla. Suomalaiset viranomaiset ovat vahvistaneet, että terveydenhuollon kalustoa säilytetään ympäri maata ja vastaava toimintatapa on ollut voimassa 1950-luvulta lähtien.

Suomessa koronavirukseen on kuollut 28 ihmistä. Lehti vertaa lukua Yhdysvaltoihin, jossa kuolleita on 8500 ja tartuntoja yli 300 000. Lehden mukaan Suomella on omavaraisuutensa vuoksi verrattain paremmat mahdollisuudet kohdata kriisi, kuin muilla mailla, jotka joutuvat taistelemaan keskenään esimerkiksi hengityssuojaimien ostoista. Muut Pohjoismaat kompuroivat maskien tuotannon kanssa, koska ne eivät ole yhtä hyvin varautuneita ja omavaraisia kuin Suomi.

Todellisuudessa Suomessa on käyty paljon keskustelua terveydenhuollon varusteiden riittävyydestä. Esimerkiksi HUS:n diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen kritisoi tänään hallitusta siitä, että sen ilmoitukset hyvästä varautumisesta ovat ennenaikaisia. Lehtosen mukaan suojavarusteiden puute uhkaa epidemian edetessä vaarantaa Suomen terveydenhuollon toimintakyvyn.