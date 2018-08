New York Times: Suomalainen sarjakuva nolosta miehestä hitti Kiinassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Finnish Nightmaresin kerrotaan saaneen aikaan uuden sanankin Kiinassa.

New York Times on tehnyt laajan artikkelin Kiinan introvertit löytävät sukulaissielun: Tikku-ukko Suomesta.

NYT kertoo Oulussa asuvan graafisen suunnittelija Karoliina Korhosen, 28, Finnish Nightmares -piirrosten synnyttäneen sosiaaliselle kiusallisuudelle Kiinassa uuden sanan. Se on jingfen eli ”henkisesti suomalainen”. Finnish Nightmaresia on julkaistu kahtena kirjana.

Kasvavan määrän kiinalaisia kerrotaan NYT:ssä identifioituvan suomalaiseen sarjakuvahahmoon, joka heijastaa heidän urbaaneja ahdistuksiaan. Finnish Nightmaresissa esiintyy hyvätapainen tikku-ukko Matti, joka inhoaa small talkia. Sarjakuvan kerrotaan olevan suosittu Kiinassa sosiaalisessa mediassa.

Kiinalaisten sanotaan inhoavan tarpeetonta seurustelua. Punasteleva tikku-ukko Matti on jatkuvasti kiusallisissa tilanteissa, jossa hänen pitäisi esimerkiksi kehua itseään tai puhua myyjän kanssa. NYT:n mukaan Matti pelkää huomion kohdistumista itseensä, mutta ei halua myöskään loukata ketään. Niinpä hän esimerkiksi hyppää pysäyttämäänsä bussiin, vaikka huomaa sen olevan väärä linja, eikä halua pyytää tiellään olevaa henkilöä siirtymään.

Karoliina Korhosen kerrotaan aloittaneen piirrokset 2015 vitsinä ei-suomalaisille ystävilleen. Finnish Nightmaresilla on yli 180 000 Facebook-seuraajaa ja faneja myös USA:ssa, Saksassa ja Britanniassa.

Suomen kielen professori Yang Yixin sanoo New York Timesille, että sarjakuva on saanut vastakaikua ”koska pohjimmiltaan kiinalaisissa on ujo, sisäänpäinkääntynyt ja häveliäs puoli kuten suomalaisissakin”.

Visit Finlandin kerrotaan suunnittelevan Finnish Nightmaresiin perustuvaa markkinointikampanjaa.