New York Times: Onko Donald Trump oikeassa Suomen metsistä?

Amerikkalaislehden mukaan puut eivät ole samoja ja Suomessakin palaa.

USA:n presidentti Donald Trumpin laajaa huomiota herättänyttä kommenttia Suomen metsänhoidosta käsitellään suuressa jutussa New York Timesissa. Lehden nettijutun otsikko kysyy Trump Says California Can Learn From Finland on Fires. Is He Right?. Maanantaisessa paperilehdessä juttu on sivulla A5 otsikolla How the ‘Forest Nation’ of Finland Avoids Fires (No Raking Required).

Kuvituksena NYT:lla on muun muassa iso metsäpalo Pyhärannassa heinäkuussa. Kuvatekstin mukaan Suomen metsäpaloriskiä Kaliforniaan verrattuna rajoittaa 15-asteinen kesälämpötila.

New York Times käy läpi Trumpin kommenttia ja suomalaisten asiantuntijoiden lausuntoja metsänhoidosta.

Ensimmäisenä lehti toteaa, että ”suomalaiset eivät haravoi”. Muita alaotsikkoja ovat ”Suomi on paljon kylmempi kuin Kalifornia”, ”puut eivät ole samoja” ja ”Suomessakin on paloja”.

Lehtien ja havujen haravointi ei ole NYT:n mukaan tavallinen suomalainen palon estämisen tapa. Näin NYT:lle kertoo sisäministeriön metsäpaloasiantuntijaksi sanottu pelastusylitarkastaja Rami Ruuska.

– Suomalaiset kuitenkin keskittyvät poistamaan kuolleet puut metsämaalta – siellä missä se on mahdollista.

Hämeen ammattikorkeakoulun professori Henrik Lindberg toteaa NYT:lle, että Suomen metsänhoidon salaisuus on varoitusjärjestelmässä.

Lindbergin mukaan Suomessa viranomaiset ovat hyvin tehokkaita varoittamaan mediassa ja lentokerhoille maksetaan uhkaavien alueiden tarkkailusta.

Ruuska mainitsee myös metsäautotiet. Hänen mukaansa Kaliforniaan ei voida verrata, kun Suomessa on talvella puoli metriä lunta ja märkä syksy.

NYT:lle kerrotaan, että tänäkin vuonna Suomessa silti paloi noin 2500 aaria puita. Vahinkojen kerrotaan kuitenkin olleen pienempiä kuin Ruotsissa.

– Teemme jotain oikein. Mutta meillä on myös hyvää onnea, Ruuska toteaa amerikkalaislehdelle.