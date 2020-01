New York Times kutsui lähetystöön hyökänneitä ”surijoiksi”

Sanomalehti New York Times jakoi Twitterissä uutisen saatetekstillä, jossa Yhdysvaltain Bagdadin suurlähetystöön hyökänneitä mielenosoittajia kutsuttiin ”surijoiksi”.

– Sadat irakilaiset surijat yrittivät tuhota Yhdysvaltain suurlähetystöä Bagdadissa huutaen ”Alas USA!” vastauksena tällä viikolla tapahtuneisiin tappaviin amerikkalaisiin ilmaiskuihin, jotka tappoivat 25 taistelijaa, New York Times kirjoitti Twitterissä.

Tviitti herätti pahennusta, kun sanomalehden syytettiin toistavan Iranin propagandaa.

USA:n ulkoministeri Mike Pompeo sanoi, että kyseessä olivat terroristit.

– Nämä hyökkääjät ovat Hizbollahin kannattajia. Hizbollah on terroristijärjestö, suurlähettiläs Richard Grenell kommentoi Twitterissä.

– ”Surijat?” Tämä on surkeaa tietämättömyyttä tai tahallisesti harhaanjohtavaa. Mielenosoittajat olivat Iranin tukemia joukkoja, mukaan lukien Kata’ib Hizbollah, konservatiivisen Heritage Foundation -ajatushautomon John Cooper tviittasi.

New York Times ei ole kommentoinut tai poistanut tviittiään, mutta jakoi saman artikkelin myöhemmin erilaisella saatetekstillä. Toisessa tviitissä kerrotaan, että mielenosoittajat murtautuivat suurlähetystön tiloihin ja sytyttivät tiloissa tulipaloja.

Tuhannet mielenosoittajat rynnivät uudenvuodenaattona Yhdysvaltain Irakin-suurlähetystölle. Mielenosoittajat protestoivat amerikkalaisten tekemiä ilmaiskuja ja sytyttivät muun muassa lähetystön muurin tuleen.

Hundreds of Iraqi mourners tried to storm the United States Embassy in Baghdad, shouting “Down, down USA!,” in response to deadly American airstrikes this week that killed 25 fighters https://t.co/jrAtON72eR

Your “mourners” must be upset about a video. But these attackers are Hezbollah supporters. Hezbollah is a terrorist organization. #fixthis @nytimes https://t.co/43p72T49so

"Mourners?" This is woefully ignorant, or willfully misleading. The protests were a mob of Iranian-backed militias, including Kataeb Hezbollah.

For crying out loud, there are photos of Quds Force-allied individuals outside the U.S. facility. https://t.co/hH4qw4VDKX

— John Cooper (@thejcoop) December 31, 2019