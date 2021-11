New York jäljitti: Myös Pietarista levitetty rokotevastaisia kampanjoita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Disinformaatiossa väitettiin koronarokotteiden tuhoavan kristinuskon ja muuttavan henkilön DNA:ta.

New Yorkin kaupungin terveysviranomaiset ovat selvittäneet koronavirusrokotteisiin liittyvien perättömien tietojen levittämistä verkossa.

Kahdeksan kuukauden selvityksen tavoitteena on vauhdittaa rokotuskattavuuden nousua erityisesti kaupungin vähemmistöjen parissa. Suuri osa disinformaatiosta on levitetty New York Times -lehden mukaan sosiaalisessa mediassa.

Tammi–helmikuussa Brooklynin ortodoksijuutalaisten parissa levitettiin väitteitä, joiden mukaan mRNA-rokotteet voisivat muuttaa henkilön DNA:ta ja olisivat lähes tehottomia taudin ehkäisyssä. Maaliskuussa puolalaistaustaisille asukkaille kohdistettiin propagandaa, jossa rokotteiden kerrottiin ”tuhoavan kristinuskon ja Puolan valtion”.

Haitista kotoisin oleville suunnattiin viestiä, jonka mukaan rokotteiden tavoitteena olisi ”tummaihoisen väestön vähentäminen”.

Pormestari Bill de Blasion tiedottajan mukaan kaupunki kerää myyttejä ja perättömiä väitteitä niiden torjumiseksi. Yleisölle pyritään viestimään tehokkaasti faktoista, jotka pohjautuvat tieteelliseen tutkimukseen.

Selvityksessä on saatu viitteitä siitä, että osa rokotevastaisista tiedoista olisi yhteydessä Venäjän valtioon. GroupSense- ja Graphika-yhtiöt pitivät todennäköisenä, että erään julkaistun taustalla oli Pietarissa toimiva Internet Research Agency tai siihen kytköksissä olevat henkilöt.

Salaliittoteorioita on levitetty yli kymmenellä eri kielellä. Tutkimuksessa on pyritty erottelemaan misinformaatio, jolla tarkoitetaan perättömien tietojen tahatonta levittämistä ja disinformaatio, jonka tavoite on aiheuttaa vahinkoa.

Kaupungin terveysviranomaiset lähettivät heinäkuussa Facebookille ja Twitterille kirjeen, jossa yhtiöitä kehotettiin poistamaan perätön ja vahingollinen sisältö välittömästi. Facebook ei vastannut yhteydenottoon. Yhtiö ilmoitti myöhemmin selvittävänsä asian suhteen yhteistyömahdollisuuksia Twitterin johdon kanssa.