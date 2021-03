Neuvostovitsit tulivat takaisin – ”jo nyt nämä eivät ole naurun asia”

Aika ei ole tainnut muuttua 50 vuodessa.

Moskovalainen aikakauslehti Maxim Online on julkaissut joukon 50 vuoden takaisia neuvostoaikaisia vitsejä sovitettuna Vladimir Putinin Venäjään.

Ne eivät usein ole menettäneet sisältöään. Julkaisun historiatietoisen luonnehdinnan mukaan tämä on ”jo nyt asia jolle ei voi nauraa”.

Seuraavat ovat eräitä lehden valintoja:

* Poika kysyi isoäidiltään oliko Lenin hyvä. Hän vastasi, että oli. Sitten hän kysyi oliko Stalin paha, ja hän vastasi että oli. Sitten hän kysyi onko nykyinen johtaja hyvä vai paha. Isoäiti sanoi, että tiedämme sitten kun hän kuolee.

* Mistä venäläiset tietävät mitä todella maailmassa tapahtuu? Asioista joita ei TASSin mukaan tapahtunut.

* Venäläisen tiedustelijan vanha perinne on tarjota keskustelun osallistujalle teetä. Jos keskustelu sujuu hyvin, hän tarjoaa vastamyrkkyä.

* Venäläinen pessimisti kävelee katua. Häntä seuraa salaa siviilivaatteissa kaksi optimistia.* Radio Jerevanilta on kysytty: ”Tuleeko kommunismissa olemaan KGB?”. Me vastaamme: ”Ei, siihen aikaan ihmiset ovat oppineet pidättämään itse itsensä”.

* Pariisilaisessa taidenäyttelyssä Picasso unohti kutsukorttinsa ja häntä pyydettiin todistamaan henkilöllisyytensä. Picasso piirsi lyijykynän vedolla kyyhkyn ja pääsi sisään. Neuvostoliiton kulttuuriministeri unohti myös kutsun eikä häntä päästetty sisään. Häntä vaadittiin todistamaan henkilöllisyytensä, koska ”me vaadimme sitä äsken Picassoltakin”. ”Kuka on Picasso?”. ”Kaikki kunnossa, rouva kulttuuriministeri, tervetuloa!”.

* Laiskuus ei ole neuvostoihmisen luontainen olotila, vaan keino torjua pomon tyhmää energiaa.

* Radion mukaan maassa on runsaasti ruokaa, mutta jääkaappimme on tyhjä. Mitä tehdä? ”Kytke jääkaappi radioverkkoon”.

* Vanki kysyi toiselta, minkä rangaistuksen tämä sai. ”25 vuotta”, kuului vastaus. ”Mistä hyvästä”, ensimmäinen kysyi. ”Ei mistään”, kuului vastaus. ”Valehtelet”, suuttui ensimmäinen, ”siitä saa 10 vuotta”.

* Radio Armenialta (Radio Jerevan) on kysytty ”tuleeko uusi maailmansota”? Me vastaamme ”ei tule sotaa, mutta tulee olemaan niin kova taistelu rauhasta ettei jää kiveä kiven päälle”.

* Amerikkalainen soitti Radio Jerevaniin ja kysyi paljonko venäläinen insinööri ansaitsee. ”Te lynkkaatte mustia ihmisiä”, Radio Jerevan vastaa.