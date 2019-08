Venäjällä naisille uusi 100 ammatin kieltolista

Venäjä uudistaa naisten työrajoituksia koskevaa lainsäädäntöä.

Venäjäläiset naiset pystyvät pian työskentelemään yli 350 aiemmin kielletyssä työtehtävässä, the Moscow Times uutisoi.



Venäjä kieltää tai rajoittaa tällä hetkellä naisilta noin 456 eri työpaikkaa kymmenillä teollisuudenaloilla. Venäjän hallitus pitää niitä naisille raskaina, vahingollisina tai vaarallisina.

Muun muassa YK on aiemmin arvostellut rajoitelistaa.

Nyt Venäjän työministeriö on julkaissut uudistetun listan, jossa luetellaan enää 100 työtä, joissa rajoitetaan naisten työllistämistä. Lista astuu voimaan tammikuun alussa vuonna 2021.

Naisten sallitaan sen jälkeen työskennellä esimerkiksi kuorma-auton kuljettajina ja veturinkuljettajina sekä palvella merivoimissa. Ammatit, jotka vaativat raskaita nostoja, kuten hitsaus, palontorjunta tai lentokoneiden korjaus, ovat naisilta edelleen kiellettyjä.

Listan sisällöstä on käyty kulisseissa tiukkaa vääntöä, ja uudistus on lykkääntynyt jo useita kertoja. Alkuperäinen lista työrajoituksista on perua neuvostoajalta. Ensimmäinen säädettiin 1950-luvulla, minkä jälkeen kiellettyjen töiden listaa on hiljalleen pidennetty.

Viimeisimmät rajoitukset on säädetty Venäjän presidentti Vladimir Putinin toimesta vuonna 2000.