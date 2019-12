Neuvostoliitto lähetti nämä 48 koiraa avaruuteen

Radio Free Europe on listannut kaikki Neuvostoliiton avaruuteen lähettämät koirat. Eniten julkisuutta saaneen Laika-koiran lisäksi kiertoradalle laukaistiin 47 koiraa, joista 20 kuoli lentojen aikana.

Tehtävien tarkoituksena oli selvittää avaruuslentojen vaikutusta eläimiin ja ihmisiin. Osa tutkijoista uskoi, ettei ihmiskeho kestäisi edes raketin laukaisuvaihetta tai pidempää oleskelua avaruudessa.

Neuvostoliiton avaruusohjelman alkuvaiheessa vuonna 1951 Neuvostoliitto sulki raketteihinsa 11 koiraa. Dezik, Chizhik ja Mishka olivat mukana kahdella avaruuslennolla, joista jälkimmäinen koitui kaikkien osalta kuolemaan. Elossa selvisivät Tsygan, Ryzhik, Smeliy, Neputeviy, ZIB ja Ryzhik-2.

Vain kolme koiraa lähetettiin kiertoradalle vuonna 1954 ja viisi vuonna 1955. Kozyavka selvisi hengissä jopa neljästä avaruuslennosta.

Laika-koiran kohtalokas tehtävä suoritettiin vuonna 1957. Aluksen kiertäessä Maata yhdeksättä kertaa sen sisälämpötila nousi yhtäkkiä yli 40 asteeseen.

Neuvostoliitto oli laskenut Laikan pysyvän elossa 8–10 päivää, mutta koira menehtyi jo muutaman tunnin päästä nestehukkaan. Laikan alus kiersi Maan ympäri yli 2500 kertaa ja paloi lopulta ilmakehässä huhtikuussa 1958.

Ugolyok ja Veterok suorittivat Neuvostoliiton viimeiset koirien avaruuslennot. Molemmat selvisivät tehtävistään.

