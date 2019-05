Neuvostoliitto jätti perinnöksi ”myrkkyjen mustan aukon”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Dzeržinski on yksi maailman saastuneimmista kaupungeista.

Onnistuuko Venäjä puhdistamaan tämän myrkkyjen mustan aukon, kysyy Radio Free Europe jutun alta löytyvällä videolla.

Moskovasta noin 400 kilometriä itään sijaitseva Dzeržinskin kaupunki oli Neuvostoliiton kemianteollisuuden keskus ja kemiallisten aseiden tuotantopaikka. Vuosikymmenten ajan kaupungin kaatopaikoille haudattiin huolimattomasti valtava määrä ongelmajätteitä. Kyseessä on yksi maailman saastuneimmista kaupungeista.

Nyt myös Venäjällä on herätty ympäristöongelmiin. Dzeržinskin kaupungin kaatopaikalla on käynnistetty puhdistustyöt, jolla yritetään pysäyttää myrkkyjen leviäminen ilmaan ja pohjaveteen. Projekti on valtava, mutta alueen virkamiehet väläyttävät jopa golf-kentän perustamista jonain päivänä entisten myrkkykasojen päälle.

RFE:n mukaan Neuvostoliiton perintönä eri puolilla Venäjää on lukuisia raskaan teollisuuden saastuttamia alueita. Venäjän valtio on varannut yli 60 miljardia dollaria saastuneiden alueiden puhdistukseen vuoteen 2024 mennessä.

Can Russia clean up this toxic black hole? #pollution pic.twitter.com/NWH1MA4v4F — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) May 18, 2019