”Neuvostoliitto järjesti jotain hyvin samanlaista marraskuussa 1939”

Ruotsin entinen pääministeri ja ulkoministeri Carl Bildt varoittaa, että Venäjä yrittää nyt järjestää Ukrainassa hyvin samanlaista näytöstä kuin Neuvostoliitto teki ennen talvisotaa Mainilan kylässä vuonna 1939.

– Marraskuussa 1939 Neuvostoliitto järjesti jotain hyvin samanlaista väittäen, että Suomi oli hyökännyt sotilaita vastaan ​​Mainilassa. Tämä oli tekosyy Neuvostoliiton täysimittaiselle hyökkäykselle seuraavana päivänä, Bildt toteaa Twitterissä.

Bildt jakoi kansainvälisen venäläisen uutiskanava RT:n twiitin, jossa väitetään, että Ukrainasta ammuttu ohjus olisi tuhonnut Venäjän rajatarkastuspisteen Rostovin alueella. Väitetystä iskusta raportoi kanavan mukaan Venäjän turvallisuuspalvelu FSB.

Suomen sotahistoriallisen seuran mukaan Mainilan kylässä tapahtuneet laukaukset olivat Neuvostoliiton lavastama välikohtaus, jolla se perusteli hyökkäystä Suomeen.

– Venäläiset ovat myöhemmin myöntäneet kyseessä olleen Neuvostoliiton lavastama tykistöisku, jonka tarkoituksena oli saada Suomi näyttämään hyökkääjältä sodassa, seuran sivuilla todetaan.

In November 1939 the Soviet Union staged something very similar, claiming that 🇫🇮 had attacked its soldiers at the border at Mainila. This was then the pretext for the full-scale Soviet attack on 🇫🇮 the day after. https://t.co/fQxX4gDHox

