Kylmän sodan kielletty kaupunki – täällä puna-armeija odotti

CNN ja BBC kertovat itäsaksalaisen metsän keskellä sijaitsevasta valtavasta sotilasalueesta, joka on rapistunut lähes täysin hylättynä Neuvostoliiton romahduksen jälkeen.

Kylmän sodan huippuvuosina Wünsdorfin ”kiellettyyn kaupunkiin” oli sijoitettu noin 40 000 puna-armeijan sotilasta. Paikalliset kutsuivat aluetta ”Itä-Saksan Pikku-Moskovaksi”.

Vladimir Leninin patsaan taustalla kohoavalla päärakennuksella oli pitkä historia jo ennen puna-armeijan saapumista. Juhlasalia käytettiin ensimmäisen maailmansodan aikana upseerien ruokasalina. Kansallissosialistinen Saksa muutti rakennuksen kasinoksi.

Alueelle rakennettiin toisen maailmansodan jälkeen monipuolisia palveluita, kuten kouluja ja kauppoja. Sotilaiden aatetta kirkastivat seinille liimatut sanomalehtileikkeet, joiden otsikot edelleen muistuttavat ”murtumattomasta työväenluokan, maanviljelijöiden ja kansan intelligentsian liitosta”.

Päivittäin kulkevat junat yhdistivät muureilla eristetyn jättikompleksin Moskovaan. Raiteilla tosin kuljetettiin lähinnä rahtia.

– Sotilaille ei myönnetty lomia eikä tyttöystävien tai perheen vierailuja, opas toteaa.

Uima-altaan ja teatterin kaltaiset luksuskohteet varattiin jopa 12 vuoden komennuksille määrätyille upseereille ja heidän perheilleen.

Sotilastukikohta tyhjennettiin nopealla aikataululla Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen 1990-luvun alussa. Lähialueilla asuvat siviilit pääsivät tuolloin tutustumaan ensimmäistä kertaa salaperäiseen kohteeseen.

– Huomasimme, että jotkut olivat jättäneet luonasannoksensa pöydille. Venäläiset sotilaat, upseerit ja perheet tiesivät lähtevänsä, mutta tarkka aika ei ollut etukäteen tiedossa, Zossenin entinen pormestari Werner Lesse muistelee.

Vuosien oleskelun jälkeen puna-armeija määrättiin poistumaan 12 tunnin sisällä.

– Löysimme hylättyjä lemmikkejä: kissoja, koiria, Lesse jatkaa.

