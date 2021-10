Neuvostoliiton salaama ”aavekylä” ilmestyi kartalle Puolassa

Kylmän sodan kuumimpina vuosina noin 12 000 Neuvostoliiton sotilasta oli sijoitettu Luoteis-Puolassa sijaitsevaan Borne Sulinowon kylään, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Kylän sijainti oli niin salainen, että virallisesti sitä ei edes ollut olemassa – pieni neuvostokylä ei nimittäin näkynyt edes kartoissa.

Kyseessä oli itäblokin yksi salatuimmista sotilastukikohdista. Kylässä sijaitsevan Izba Muzealna -museon johtajan Dariusz Czerniawskin mukaan alue vaihtoi maailmansotien jälkeen omistajaa useaan kertaan. Ensin alue kuului Saksalle.

– Jo ennen kylmää sotaa saksalaiset koittivat rakentaa tänne sotilailleen modernia kouluttamiskeskusta. Suunnitelmat kariutuivat ensimmäisen maailmansodan takia. Vuonna 1919 voimaan astuneessa Versailles’n rauhansopimuksessa saksalaisten armeijan koko oli rajoitettu 100 000 mieheen. Kun [Saksan diktaattori] Adolf Hitler astui valtaan, kaikki muuttui, Dariusz Czerniawski kertoo BBC:lle.

– Vuosien 1935-1936 välillä koko Euroopan modernein kouluttamiskeskus rakennettiin tänne. Aluetta kutsuttiin nimellä ”Gross Born” joka tarkoittaa käännettynä mahtavaa kevättä, Czerniawski jatkaa.

Kesällä 1939 Saksa käytti Gross Born sijoitettuja panssarijoukkoja hyökätäkseen Puolaan. Kun Euroopan rajat vedettiin toisen maailmansodan jälkeen uudelleen, vaihtoi myös Gross Born omistajaa, ja se siirtyi Puolalle. Nimeksi vaihdettiin Borne Sulinowo.

Puna-armeija tuli alueelle toisen maailmansodan jälkeen. Kylään muutti arviolta 15 000-20 000 Neuvostoliiton kansalaista.

Neuvostoliiton turvallisuuspoliisi KGB vahti puolalaisten ja Neuvostoliitosta muuttaneiden kanssakäyntiä tarkasti. Kontakteja heidän välillään rajoitettiin.

– Ulkomaiset tiedustelupalvelut halusivat tietää, mitä kylän muurien sisällä oli, kylään 1956 muuttanut asukas kertoo.

Neuvostoliitto rakensi salaiseen kaupunkiin myös ohjussiilonsa. Paikka piilotettiin maan alle niin, ettei sitä voinut havaita ilmasta. Lopullisesti ohjussiilot valmistuivat vuonna 1969.

On mahdollista, että kylässä säilytettiin myös ydinohjuksia.

Nykyään entisessä salaisessa kylässä asuu noin 5 100 asukasta. Paikka on sotahistoriansa vuoksi kiinnostava turistikohde.

