Operaatio Lumipallo: 45000 sotilasta marssi ydinräjähdykseen

Ydinsotaharjoitus nimeltä Snežok (”Lumipallo”) järjestettiin Neuvostoliiton marsalkka Georgi Žukovin alaisuudessa aamulla 14. syyskuuta 1954 Totskojen kylässä, Orenburgin alueella, Etelä-Uralin sotilaspiirissä. Kyseessä oli ensimmäinen Neuvostoliiton ydinsotaa simuloivista taisteluharjoituksista, joidenkaltaisia myös Yhdysvallat järjesti vuosina 1951–1957 operaationimellä Desert Rock. Tässä harjoitustyypissä maajoukkojen tuli ottaa haltuun ydinpommitettu alue, jolloin ne altistuivat ydinsäteilylle.

Aamulla klo 9:33 Moskovan aikaan Tupolev Tu-4-pommikone pudotti voimakkuudeltaan 40 kilotonnin RDS-4-atomipommin, joka oli kaksi kertaa voimakkaampi kuin Hiroshimaan pudotettu. Ydinlataus räjähti 350 metrin korkeudessa. Perään räjäytettiin kaksi massiivista ydinlatauksetonta pommia, jotka simuloivat toisen aallon ydiniskua.

Pääosa puna-armeijan 270. kivääridivisioonan 45 000 miestä oli sijoitettu juoksuhautoihin 5 kilometrin päässä räjähdyspaikasta. Lähimmät olivat vain 2,5 kilometrin päässä, tosin itse asiassa lähempänä, koska ydinlataus oli räjähtänyt 280 metriä ohi suunnitellusta kohdasta. Joukot aloittivat etenemisen räjähdyskohdan suunnassa 40 minuuttia myöhemmin.

Kaikkein lähimpänä räjähdyksen keskusta eli episentriä kulkeneet joukot marssivat vain 400-600 metrin päässä siitä. Tankit ja kuljetuspanssariajoneuvot menivät jopa lähempää. Episentriä lähimmällä osuudella oli yhteensä 3000 miestä.

Ei ole tiedossa, millaiset seuraukset harjoituksella oli siihen osallistuneisiin tai paikalliseen väestöön. Harjoitukseen osallistuneiden sotilaiden suojauksesta ei ole tarkkaa tietoa. Virallisesti ja kirjallisesti se oli hyvä.

Paikallisen sairaalan potilastietoarkisto hävitettiin vuosien 1954-1980 väliltä. NKP:n keskuskomitean äänenkannattaja Pravda kirjoitti kokeesta ensi kerran lokakuussa 1991 vain pari kuukautta ennen Neuvostoliiton lakkauttamista. Pian veteraanit vaativatkin korvausta säteilyaltistuksestaan.

Kokeesta tehty filmi tuli julkisuuteen vuonna 1993. Tuolloin The New York Times kirjoitti, että filmissä neuvostojoukkojen mainitaan altistuneen harjoituksessa sellaiselle säteilymäärälle, joka oli 10 kertaa enemmän kuin amerikkalaissotilaan tuolloin sallittu säteilyannos vuodessa.

OTD 65 yrs ago for its ninth nuclear test, the USSR staged a live-fire nuclear wargame near Totskoye, ~600 mi. SE of Moscow. At 9:33am (local time), a 40 kt A-bomb was detonated 1,150 ft. in the air btwn two groups of soldiers (some just 2 mi. from blast). https://t.co/M5RdFwcVnM

— Stephen Schwartz (@AtomicAnalyst) September 14, 2019