Neuvostoliiton lippu paljasti panssarivaunun liikkeet

Useat sotilasasiantuntijat kiinnittivät perjantaina huomiota Venäjän T-72B3-panssarivaunuun, joka kuvattiin etenemässä kovaa vauhtia Dnepr-joen vartta pitkin.

Vaunun kyljessä oli valkoinen Z-merkintä, kuten monissa muissakin Ukrainaan hyökänneissä venäläisajoneuvoissa. Erikoista oli se, että ajoneuvon miehistö oli kiinnittänyt tykkitorniin Neuvostoliiton lipun.

Tutkija Emil Kastehelmi huomauttaa, että sama panssarivaunu kuvattiin osana massiivista kolonnaa Khersonin suunnalla kello 9.45 Suomen aikaa. Suurin osa videohavainnoista on peräisin liikennekameroista.

Panssarivaunu oli kulkemassa viisi minuuttia myöhemmin pohjoiseen Dnepr-joen yli. Tutkijan mukaan vastaava toiminta voi kostautua modernissa toimintaympäristössä.

– Hyvä esimerkki siitä, miten läpällä laitettu lippu mahdollistaa tarkan seurannan ja vaarantaa operaatioturvallisuuden, Kastehelmi tviittaa.

A T-72B3 tank with a roof screen, a "Z" marker, and a Soviet flag driving along the Dnieper.https://t.co/0j1961OoEw pic.twitter.com/rx26hsOX5l

— Rob Lee (@RALee85) February 25, 2022