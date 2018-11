Neuvostojohtaja tovereille 1983: On paras toimia sosialidemokraattien kanssa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Juri Andropovin mielestä Neuvostoliitto ja 1980-luvun Suomi olivat monista asioista samaa mieltä.

George Washington -yliopiston ylläpitämä National Security Archive on julkaissut keräämiään aiemmin salattuja tai vähälle huomiolle jääneitä asiakirjoja, jotka valottavat neuvostojohdon ulkopoliittista ajattelua 1980-luvun alussa. Julkaisu keskittyy Naton syksyn 1983 Able Archer -harjoitukseen. Maailma oli silloin lähellä ajautua ydinsotaan. Verkkouutiset kertoo tässä, kuinka usko Naton ensi-iskuun ulottui asiakirjojen valossa aina Neuvostoliiton huipulle asti.

Asiakirjojen joukossa on myös eräs Suomea mielenkiintoisesti sivuava paperi Neuvostoliiton silloisen johtajan Juri Andropovin tammikuussa 1983 Varsovan liiton maiden johtajien kokokousessa Tshekkoslovakian Prahassa pitämästä puheesta. Parallel History Projectin alun perin julkaisema asiakirja löytyi Varsovan liiton poliittisen konsultaatiokomitean arkistosta.

Neuvostoliiton kommunistisen puolueen pääsihteeri Juri Andropov avasi tästä käännettynä ja alkuperäisenä löytyvässä puheessaan Neuvostoliiton ulkopoliitisia näkymiä ja tavotteita.

Andropov kiitteli ensin sosialistien vaalivoittoja Espanjassa ja Ruotsissa. hänen mukaansa ne olivat ”huomattavia hetkiä Euroopan elämässä”. Suomessa oli tuolloin vallassa keskustalaisen Kalevi Sorsan kolmas hallitus. Sen muodostivat keskustan lisäksi SDP, RKP ja SKDL.

– Niiden maiden määrä, joissa valta on sosialistisen internationaalin puolueiden käsissä, on kasvanut. Suhteissamme niihin on toki omat omituisuutensa, Andropov totesi.

– Pääsääntöisesti on kuitenkin parempi toimia sosialidemokraattien kanssa – etenkin kun on kyse taistelusta rauhaa kohti, koska lähes kaikissa näissä maissa kommunistit, joka tukevat hallituspuoluetta parlamentissa tai ovat suoraan mukana hallituksessa, hän sanoi.

Andropov jatkoi tarkentamalla, mihin maihin tulisi keskittyä.

– Vaikuttaisi siltä, että olisi viisasta kiinnittää enemmän huomiota sellaisiin eurooppalaisiin maihin kuin Suomi, Itävalta ja Kreikka. Heidän kantansa monissa kysymyksissä on samankaltainen kuin meillä ja voimme päästä heidän kanssaan sopuun monissa asioissa.