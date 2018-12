Neuvostoajan ”unelma” on historian suurin lentokone – ensilento videolla

Antonovin valmistama An-225 Mrija (unelma) on maailmanhistorian suurin lentokone. 1980-luvulla Ukrainassa rakennetun koneen oli alun perin tarkoitus kantaa Neuvostoliiton Buran-sukkulaa.

Mrijan historiallisesta ensilennosta tuli perjantaina kuluneeksi tasan 30 vuotta. Antonov on julkaissut sen kunniaksi Twitterissä alla näkyvän videon ensimmäisestä kerrasta kun kone nousi taivaalle.

Jättiläisiä valmistettiin lopulta vain yksi. Se lensi ensilentonsa 1988, mutta päätyi varastoon Neuvostoliiton romahdettua 1990-luvun alussa. Kone palasi kuitenkin käyttöön 2000 luvun alkupuolella, kun suurta tilaa vaativien erikoiskuljetusten tarve maailmalla alkoi kasvaa.

Kuusimoottorinen An-225 painaa täydellä kuormalla 640 tonnia ja siihen mahtuu polttoainetta yhtä paljon kuin peräti neljääntoista jo itsessään suureen Boeing 737-800-koneeseen. Mrija on pidempi kuin yksikään toinen lentokone ja sen siipien liki 90-metrinen kärkiväli häviää vain 1940-luvulla rakennetulle Hughes H-4-lentoveneelle.

30 years ago the #AN225 rose into the sky firstly.

On 21 December 1988, the world biggest aircraft Antonov An-225 "Mriya" performed its maiden flight

30 років тому #Ан225 вперше піднявся в небо.

21.12.1988 року найбільший літак у світі Ан-225 "Мрія" здійснив свій перший політ pic.twitter.com/zU0hKnIKy6

— Antonov Company 🇺🇦 (@AntonovCompany) December 21, 2018