Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjän valtion varoista yhä suurempi osa kuluu armeijan ylläpitoon.

Neuvostoaikainen infrasturuktuuri on huonommassa kunnossa kuin koskaan aikaisemmin, uutisoi the New York Times.

Viime maanantaina lehti uutisoi tapauksesta, jossa 25-kerroksinen kerrostalo sortui Etelä-Venäjän Magnitogorskissa tappaen 39 talon asukasta.

Vuonna 1973 rakennetussa talossa asui noin 1300 ihmistä. Karl Marxin kadulla sijainnut talo oli tyypillinen neuvostoaikana massatuotannolla rakennettu talo.

Talojen sortumisen kerrotaan johtuvan infrastruktuurin ylläpidon resurssivajeesta, joka johtuu yhä enemmän varoja tarvitsevan Venäjän asevoimien ylläpidosta ja oman sotakaluston kehittämisestä.

Kerrostalon romahtaminen ja venäläisten eläkkeen leikkaamista pidetään näkyvimpinä merkkeeinä Krimistä ja Syyriasta aiheutuvasta taloudellisesta rasitteesta Venäjän taloudelle.