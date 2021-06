Neuvo omistajille: Älä vuokraa asuntoasi edes päiväksi ennen kahta vuotta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jos vuokraa asuntonsa liian aikaisin, menettää mahdollisen verovapaan myyntivoittonsa.

Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus kertoo, että hänen puhelimensa piippaa nyt jatkuvasti, kun korkein hallinto-oikeus antoi tänään päätöksensä tapauksesta, jossa pariskunta oli suunnitellut vuokraavansa asuntonsa loma-aikanaan kahdeksi viikoksi, ennen kuin he olivat käyttäneet asuntoa kahden vuoden ajan vakituisena asuntonaan.

– Neuvoni kaikille: Älä vuokraa asuntoasi edes yhdeksi päiväksi ennen kuin olet asunut kaksi vuotta kodissasi, Juhana Brotherus kirjoittaa Twitterissä.

Oman vakituisen asunnon voi myydä verovapaasti, jos on omistanut asunnon vähintään kaksi vuotta ja on itse tai joku perheestäsi on asunut vakituisesti asunnossa omistusaika yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta.

KHO linjauksen mukaan asunnon vuokraaminen ennen kuin kaksi vuotta tulee täyteen poistaa oikeuden verovapaaseen luovutusvoittoon ja vähennyskelpoiseen luovutustappioon.

Brotherus toteaa, että KHO ratkaisut luovat asuntomarkkinoiden ilmiöille pelisäännöt. Hänen mukaansa ennen kahden vuoden asumisaikaa asuntoa ei pidä vuokrata airbnb-toimintaan. KHO teki samalla myös ratkaisun siitä, että kalustetun asunnon toistuva lyhytvuokraus on majoitustoimintaa, eikä se ole sallittua taloyhtiössä ilman erillistä lupaa.

Puhelin piippaa nyt jatkuvasti asiasta. Neuvoni kaikille: Älä vuokraa asuntoasi edes yhdeksi päiväksi ennen kuin olet asunut 2v kodissasi. Etenkin kasvukaupungeissa myyntivoittovero muuten kangistaa kovasti. Vähentää vuokratarjontaa sesonkihetkiltä. Hyvä hotelleille. 🤔 https://t.co/VU1Q3BFLg4 — Juhana Brotherus (@JuhanaBrotherus) June 7, 2021