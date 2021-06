Neurokirurgi jalkapallon EM-kuvista: Tanska poistaa rajoituksiaan

Tanska on lieventänyt koronarajoituksiaan selvästi Suomea enemmän.

Neurokirurgi, neurokirurgian dosentti ja HUSin neurokeskuksessa toimiva Miikka Korja listaa Twitterissä Suomen lauantaina jalkapallon EM-kisojen avausottelussa kohtaaman Tanskan koronatoimia.

Suomessa koronatartuntojen ilmaantuvuus on Euroopan Tartuntatautiviraston tietojen mukaan noin 30 tapausta 100 000 asukasta kohden edeltävällä 14 vrk seurantajaksolla. Huuhkajien ottelujen isäntämaassa Tanskassa se on 215.

– Tanskassa rajoituksia alas, koska ”…we now have the epidemic under control”, Korja sanoo ja viittaa Tanskan terveysministerin Magnus Heinicken torstaina antamiin linjauksiin Tanskan kevennetyistä rajoituksista.

Tanska päätti torstaina keventää muun muassa lieventää maskisuositusta ja sallia baarien, yökerhojen ja ravintoloiden aukiolon koko maassa puoleen yöhön asti. Maskisuositus poistuu julkista liikennettä lukuunottamatta käytöstä maanantaina 14. kesäkuuta.

Heinäkuun puolivälistä alkaen baarit ja ravintolat saavat olla auki kahteen asti yöllä. Tapahtumiin saa kesäkuun 24. päivästä eteenpäin osallistua kerrallaan 10 000 ihmistä, jalkapallon EM-kisoihin 25 000 ihmistä. Uusi rajoitus ei koskenut Suomen ja Tanskan välistä ottelua, jossa rajoitus oli säädetty 16 000 henkilöön.

Miikka Korja lisää, että Tanskassa parhaillaan 120 ihmistä on sairaalahoidossa. Väestöstä 43 prosenttia on saanut ensimmäisen rokoteannoksen.

Suomessa vastaavat luvut ovat 12 ja 50,0 prosenttia.

Korja totesi aiemmin tällä viikolla epäilevänsä, että nykyisten rajoitusten taustalla olisi muu kuin terveydenhuolto.

– Maanantaina 7.6. HUSin teho-osastoilla oli viisi ja vuodeosastoilla neljä COVID19-potilasta. Helsingissä rokotetaan jo 30-34-vuotiaita.

– HUSissa lääkäreistä 67 prosenttia ja hoitajista 44 prosenttia on saanut kaksi rokotetta. Koronarajoitusten jatkamisella nyt muut syyt kuin terveydenhuollon kantokyvyn turvaaminen, hän tviittasi.

Tanskassa rajoituksia alas, koska ”…we now have the epidemic under control," sanoo terveysministeri Heunicke.

⛑~120 #COVID19 sairaalassa

💉 ~43% 1. rokote

⭐️ baarit & ravintolat auki 24 asti

⭐️ 25,000 katsojaa EM-peleihin

⭐️ ei maskisuositusta (paitsi julkinen liikenne) pic.twitter.com/fvstT2YiPe — Miikka Korja (@MKorja) June 13, 2021