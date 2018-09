Nettiselaimesi ulkoasu muuttuu täysin, tällaiseksi

Google-yhtiö on ilmoittanut merkittävistä muutoksista maailman käytetyimpään nettiselaimeen Chromeen, joka täytti kymmenen vuotta syyskuun alussa. Kannettavien ja pöytäkoneiden osalta sen markkinaosuus on tällä hetkellä noin 66 prosenttia.

Tavanomaisesti uusia ominaisuuksia ja turvallisuuspäivityksiä julkaistaan kuuden viikon välein. Juhlapäivän kunniaksi tehty muutospaketti uudistaa myös selaimen ulkonäköä.

Chrome-selaimen kaikki versiot ovat saaneet pyöristetyn visuaalisen ilmeen ja uuden väripaletin. Yksinkertaisemman vaikutelman on tarkoitus auttaa esimerkiksi välilehtien hahmottamista.

Myös selaimen tapaa hallita salasanoja on muutettu. Chromen voi antaa luoda eri verkkopalveluihin erilaiset ja turvalliset salasanat, jotka tallentuvat automaattisesti omaan käyttäjätiliin.

Google kertoo myös pyrkivänsä nopeuttamaan selaintaan ja vähentämään sen muistinkäyttöä uusien versioiden myötä.

