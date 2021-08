Nettiselaimen ”varjotilaa” muokattu, ei kannata luottaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Käyttäjää voidaan seurata myös Chrome-selaimen Incognito-tilassa.

Googlea vastaan viime kesänä nostettu oikeuskanne etenee käsittelyyn Kaliforniassa, kertoo Android Central -sivusto.

Taustalla on havainto, jonka mukaan yhtiö on muuttanut suositun Chrome-selaimen Incognito-tilaa, jonka on sanottu sallivan yksityisen selaamisen. Kanteessa huomautetaan, ettei Google ilmoittanut muuttuneesta käytännöstä riittävällä tavalla selaimen käyttäjille.

Verkkosivustot voivat käyttää Googlen työkaluja kerätäkseen tietoja vierailijasta, vaikka asia olisi estetty Chromen asetuksista. Kanteessa vaaditaan yhtiöltä viiden miljardin dollarin korvauksia.

Selaimen Incognito-tilan avaussivulla todettiin aiemmin, että ”nyt voit selata verkkoa yksityisesti”. Uudessa versiossa mainitaan, että esimerkiksi työnantaja tai internet-palveluntarjoaja voivat seurata liikennettä.

Tech Briefly -sivuston mukaan muutoksen taustalla olisi yhtiön pyrkimys suojautua mahdollisilta korvausvaatimuksilta.