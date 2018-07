Nettisaitti löysi 63 Suomea koskevaa Venäjän disinformaatiota

Disinformaation vastainen EU-sivusto kertoo löytäneensä yli 20 valtiota koskevat yli 4200 uutista tai vastaavaa, jotka ovat Kremlille myönteistä disinformaatiota eli tarkoituksellisesti harhaanjohtavaa tietoa tai tiedotusta.

Ukrainasta disinformaatiokeissejä on 1823, USA:sta 991, EU:sta 776, Natosta 504, maahanmuutosta 262, myrkytetyistä Sergei Skripalista ja Julia Skripalista 90 ja pudotetusta MH17-lennosta 97.

Suomesta tai Suomeen liittyviä valeuutisia on listattu 63. Niistä kymmenen tuoreinta ovat (päivämäärä, julkaisija):

1. Amesburyn myrkytys provokaatio Trump-Putin -tapaamisen häiritsemiseksi (5.7.2018, 60 Minut @Rossija 1)

2. Huhujen mukaan Suomi on jo virallisesti Natossa salaisella sopimuksella (15.5.2018, 5 Kanal)

3. USA sai Suomen pitämään Venäjän vastaisen sotaharjoituksen (7.5.2018, utro.ru)

4. Fortumin johtokunnan puheenjohtaja on Suomen puolustusministeri ja yksi jäsenistä edustaa Suomen poliittista poliisia (11.4.2018, Rossiskaja Gazeta, rg.ru)

5. Suomalaiset löysivät ukrainalaisjäljen Skripalin tapauksesta (31.3.2018, (newsme.com)

6. Suomalainen vaalitarkkailija: Krim on maailman demokraattisin paikka (18.3.2018, Ria.ru, Interfax, Polit.info, Tass.ru)

7. Suomalainen delegaatio Krimillä rakentamassa ystävyyssiteitä (3.3.2018, utro.ru)

8. Helsinki tukee Ukrainaa sen Venäjä-vastaisessa propagandassa (1.3.2018, Regnum)

9. Suomi on Euroopan ainoa maa jolla on neutraali suhde konfliktiin ja sisällissotaan Donbassissa (6.2.2018, Youtube-kanava Political Periscope)

10. Suomessa pakolaiset vastustavat poistamisyrityksiä kaikilla keinoilla, sekä laillisilla että laittomilla (4.2.2018, News Press)

EU versus Disinformation -sivusto ja -kampanja käynnistettiin maaliskuussa 2015 EU:n valtionpäämiesten haluttua haastaa Venäjän disinformaatiokampanjoita. Twitterissä kampanjalla on tunnus EU Mythbusters.

Do you know how the pro-Kremlin disinformation looks like? We have collected & debunked more than 4200 cases from more than 20 countries. Visit our database to find out: https://t.co/BuJpqcO2bt pic.twitter.com/TdjPpKQLkz

— EU Mythbusters (@EUvsDisinfo) July 19, 2018