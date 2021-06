Nettiostaja: Varaudu ruuhkaan, kohta kaikki tullataan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EU:n ulkopuolisten verkkokauppaostosten ruuhkautuminen on todennäköistä heinäkuussa.

Tuolloin koko Euroopan unionin yhteinen arvonlisäverouudistus tulee voimaan. Uudistukseen on valmistauduttu laajassa yhteistyössä, mutta siitä huolimatta uudistus voi viivästyttää toimituksia, muistuttaa Tulli. Verkosta ostajien kannattaa ottaa tämä huomioon tilauksissaan jo nyt, sillä usein paketin matka EU:n ulkopuolelta kestää viikkoja.

Kaikki EU:n ulkopuolelta tulevat paketit täytyy tullata ja niistä on maksettava arvonlisävero 1. heinäkuuta alkaen. Muutos tulee voimaan kaikissa EU:n jäsenmaissa, myös Suomessa.

Järjestelmäuudistusten lisäksi Tulli on panostanut lähetysten valvonnan ja tarkastusten sujuvoittamiseen. Asiakaspalvelua on vahvistettu rekrytoinnein ja väliaikaisia resursseja on kerätty myös talon sisältä.

Tullin pääjohtaja Hannu Mäkisen mukaan kysymyksessä on globaalin mittakaavan muutos verkkokauppaostosten sekä muiden EU:n ulkopuolelta toimitettavien vähäarvoisten tavaroiden osalta.

– Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Tulli-ilmoitusten vuotuinen määrä nousee nykyiseltä alle miljoonan vuositasolta yli kymmeneen miljoonaan tai jopa enemmän. Kompleksinen uusi tietojärjestelmäkokonaisuus voi joutua koville tämän massan nielemisessä. Olemme testanneet järjestelmien toimivuutta, mutta erilaisista viiveistä johtuen riskejä silti on. Myös kumppanien järjestelmät voivat tuottaa haasteita, samoin tavaroita tilaavien puutteellinen tietämys muutoksesta, hän kertoo.

– Tämän vuoksi haluammekin nostaa jo nyt esille EU:n ulkopuolelta tulevien tavaroiden mahdolliset ruuhkautumiset heinäkuussa. Pahimmassa tapauksessa näiden uusien tullattavien lähetysten saapuminen vaikuttaa myös koko tullausjärjestelmän kapasiteettiin ja sitä kautta ulkomaankaupan sujuvuuteen, sanoo Mäkinen.

Nyt tilattu paketti voi jäädä heinäkuussa ruuhkaan

Merkittävää on paketin saapumispäivä eli nyt tilatun paketin voi joutua tullaamaan ja maksamaan siitä arvonlisäveron, jos se saapuu perille vasta heinäkuussa.

– Suosittelemmekin kaikkia pohtimaan kiireellisten tilaustensa kanssa, mistä tuotteen hankkii. Laajojen uudistusten ollessa kyseessä ennakoimattomat ongelmat ovat aina mahdollisia. EU:n ulkopuolelta toimitettavien pakettien toimitusajat ovat usein viikkoja, joten nyt tilatut paketit voivat jumiutua mahdollisiin heinäkuun ruuhkiin, kertoo tulliylitarkastaja Nadja Painokallio.

Miljoonat uudet tullattavat paketit tulevat varautumisesta huolimatta näkymään kaikella todennäköisyydellä myös Tullin asiakaspalvelun vastausajoissa. Useisiin kysymyksiin löytyy apua kuitenkin Tullin verkkosivuilta.

– Moniin tullausongelmiin löytyy apu verkkosivuiltamme ja niin ikään henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelun ohjeistus pyrkii vastamaan yleisempiin ongelmiin. Ohjeet tulevat löytymään kootusti uudistuksesta kertovalta Kaikki tullataan -sivultamme, jatkaa Painokallio.

EU:n yhteisen uudistuksen tavoitteena on luoda tasavertaisemmat kilpailuedellytykset kotimaisille ja muille unionin alueella toimiville yrityksille verrattuna EU:n ulkopuolisiin verkkokauppamyyjiin. Tällä hetkellä enintään 22 euron arvoiset lähetykset ovat pääasiassa verovapaita ja niitä tilataan vuosittain miljoonia EU:n ulkopuolelta.