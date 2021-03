Nettimeemi väittää poliisiedustajaa kannabiksen tukijaksi – ”onneton yritys”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Marko Kilpi pitää tapausta osuvana esimerkkinä asioiden vääristelystä ja taitavasta trollauksesta.

Kokoomuksen poliisikansanedustaja Marko Kilpi nostaa esiin harhaanjohtavan kuvan, jota on levitetty aktiivisesti verkossa ja sosiaalisessa mediassa.

Kannabikseen viittaavaan kuvaan on poimittu sitaatteja vuonna 2017 kirjoitetusta Ylen kolumnista, joka käsitteli ainoastaan alkoholia.

– Tämä on aika oivallinen esimerkki siitä, miten asioita vääristellään ja käytetään varsin taitavasti trollaukseen. Tätä on helppoa argumentoida sillä, että olen juuri noin kolumnissa kirjoittanut, siinä ei ole mitään valheellista. Ja näin juuri nyt kannabiksen puolesta kamppailevat tuntuvat tekevänkin. Jotenkin hyvin kömpelöllä tavalla oletetaan, että asia on sillä taputeltu, totta joka sana, eikä ympäriinsä leijailevilla kannabiskasvin kuvilla ole mitään tekemistä asiayhteyden kanssa, Marko Kilpi kirjoittaa Facebookissa.

Hänen mukaansa tapaus on ”hyvin onneton yritys vääristellä totuutta ja kääntää asioita ympäri”.

– Kuinka paljon onkaan tapauksia, jotka ovat huomattavasti laadukkaammin toteutettuja? Kyllä meiltä vaaditaan koko ajan enemmän tarkkaavaisuutta näiden asioiden kanssa – mikä netissä on totta, mikä vääristeltyä, mikä trollausta, Kilpi sanoo.

Kansanedustaja huomauttaa, että vastaavien keinojen käyttö tekee vain hallaa kannabiksen kannattajille.

– Kun jotain julkaisen kannabiksesta tai huumausaineista ylipäätään, sama, pieni joukko kannabissotureita säntää saman tien kimppuun ja täyttää ketjun samoilla väsyneillä argumentoinneillaan. Eräänlaista trollausta sekin. Tällainen touhu ei minua hiljaiseksi tästä asiasta saa. Päinvastoin.

Marko Kilpi sanoo tuntevansa poliisina alkoholin aiheuttamat haitat ja ongelmat, joihin kyseinen kolumni pohjautui. Hän pitää voimassa olevaa alkoholilakia viallisena ja aikansa eläneenä, sillä lainsäädäntö on hyvin epämääräistä ja sekavaa.

– Etämyynti on hyvä esimerkki – voit tilata kuormalavoittain alkoholia ulkomailta kotiovellesi, mutta et kotimaasta esimerkiksi pienpanimolta. Alkoholilaki tätä ei edes suoranaisesti kiellä, mutta siitä huolimatta se on kiellettyä? Missä laillisuusperiaate, Kilpi kysyy.