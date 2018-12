Nettijärkytys: Sängyn patja kerää sinusta tietoja – mikrofoneilla?

Sleep Number -patjavalmistaja kiistää asiakkaiden äänittämisen.

Älypatja, joka seuraa käyttäjänsä unta ja liikkeitä yöllä. Mikä voisi mennä mukaan?

Gizmodon mukaan patjavalmistaja Sleep Numberille meni paljonkin vikaan, kun sosiaalisessa mediassa joku oli lukenut patjojen käyttöehdot ja tietosuojakäytännön. Siellä lukee, että yhtiö voi kerätä ”audiota huoneestasi estääkseen kuorsaamista ja vastaavia nukkumistiloja”.

Tästä vedettiin johtopäätös, että Sleep Numberin patjoissa on salattuja kätkettyjä mikrofoneja tai muuta seurantaa.

Yhtiö kiistää. Sen lausunnon mukaan yksikään heidän tuotteistaan ei tee ääninauhoituksia ja tietosuojakäytännön julistuksessa on virheellinen muotoilu, jota he korjaavat.

Sleep Numberin kalliissa patjoissa on sensoreita ja ilmataskuja, joita voi säätää mieleisekseen. Patjat seuraavat käyttäjänsä pulssia ja hengitystä paremman unen takaamiseksi.

Holy crap, Sleep Number mattresses record you in your home. There is a microphone inside the mattress listening. https://t.co/phUKClRVf8 pic.twitter.com/nwHNmKxHFx — Michael Farrell (@mikefarrell) November 29, 2018