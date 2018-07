Professorin noin 50 rankkaa teesiä: Siivoa ensin huoneesi

Kanadalaispsykologin viisaus omasta pesästä aloittamisesta on ottanut tulta.

– Älkää ”korjatko taloutta”, 18-vuotiaat. Te ette tiedä mitään taloudesta. Se on massiivinen monimutkainen kone kaikkien ymmärryksen ulkopuolella ja sotkette sen kanssa omalla kustannuksellanne. Osaatteko edes siivota oman huoneenne? Ette. No, ajatelkaa sitä. Sinun pitäisi ajatella sitä, sillä jos et edes osaa siivota omaa huonettasi, kuka h—–i olet antamaan ohjeita maailmalle?

Nuo ovat Youtuben kuuman supernimen professori Jordan Petersonin sanoja. Peterson-ilmiöstä kiinnostunut voi päästä parhaiten jyvälle alla näkyvistä ja tästä avautuvan jutun videoista aloittamalla.

Verkkouutiset suomensi seuraavaan eräitä Petersonin eri yhteyksissä esittämiä pointteja ihmisestä, politiikasta ja elämästä.

Vuoden 2017 kesällä pitämässään luennossa Jordan Peterson määritteli Elinkelpoisen 2000-luvun konservatismin ohjenuorat. Hänen mukaansa ne ovat:

1. Läntisen sivilisaation perustavat oletukset pätevät.

2. Rauhanomainen sosiaalisuus on parempi kuin eristäytyminen ja sota. Sen seurauksena on oikeutettua vaatia joitain yksilöllisten impulssien ja ominaispiirteiden uhrauksia.

3. Osaamisen hierarkiat ovat toivottavia ja niitä tulisi edistää.

4. Rajat ovat järkeenkäypiä. Samoin rajat maahanmuutolle ovat järkeenkäypiä. Edelleen ei tulisi olettaa, että ihmiset yhteiskunnissa jotka eivät ole kehittäneet toimivaa yksilön oikeuksien määräämää hallintojärjestelmää, pitävät sellaisessa hallintojärjestelmässä pysymisen mukaisia arvoja.

5. Ihmisille tulisi maksaa niin että he kykenevät ja haluavat suorittaa sosiaalisesti hyödyllisiä ja toivottavia tehtäviä.

6. Kansalaisilla on luovuttamaton oikeus hyötyä oman rehellisen työnsä tuloksesta.

7. On jalompaa opettaa nuorille vastuista kuin oikeuksista.

8. On parempi tehdä sitä mitä kaikki ovat aina tehneet, ellei sinulla ole poikkeuksellisen pätevää syytä tehdä toisin.

9. Radikaalia muutosta tulisi tarkastella epäillen, erityisesti radikaalin muutoksen aikana.

10. Hallinnon, paikallisen ja etäisen, tulisi jättää ihmiset mahdollisimman paljon omiin oloihinsa.

11. Ehjät heteroseksuaaliset kahden vanhemman perheet muodostavat vakaan valtion tarpeellisen kalliopohjan.

12. Meidän tulisi arvioida poliittista järjestelmäämme suhteessa muihin poliittisiin järjestelmiin eikä hypoteettisiin utopioihin.

Kerro totuus –

älä valehtele

Jordan Petersonin pian suomeksi ilmestyvän 12 elämänohjetta. Käsikirja kaaosta vastaan -teoksen elämänohjeet – toiset vakavampia, toiset kieli poskella; toiset poliittisempia, toiset vähemmän poliittisia – ovat:

1. Seiso suorana hartiat taakse vedettyinä.

2. Kohtele itseäsi kuin jotakuta jonka auttamisesta olet vastuussa.

3. Ystävysty ihmisten kanssa, jotka haluavat sinulle parasta.

4. Vertaa itseäsi sihen mitä olit eilen, ei siihen mitä joku muu on tänään.

5. Älä anna lastesi tehdä mitään mikä saa sinut olemaan pitämättä heistä.

6. Laita talosi täyteen kuntoon ennen kuin arvostelet maailmaa.

7. Tavoittele merkityksellistä (ei sitä mikä on tarkoituksenmukaista).

8. Kerro totuus – tai vähintään älä valehtele.

9. Oleta että kuuntelemasi henkilö saattaa tietää jotain jota sinä et tiedä.

10. Ole täsmällinen puheessasi.

11. Älä häiritse lapsia kun he skeittaavat.

12. Taputa kissaa kun kohtaat kissan kadulla.

Ole kärsimyksestä

huolimatta kiitollinen

Jordan Peterson teki aikanaan Quora-sivustolle tästä avautuvan Mitkä ovat kaikkein arvokkaimpia asioita jotka kaikkien tulisi tietää? -listan. Se sisälsi edellä listatut 12 ohjetta ja lisäksi seuraavia:

* Älä tee asioita joita inhoat.

* Toimi niin että voit kertoa totuuden siitä miten toimit.

* Jos sinun on valittava, ole se joka tekee asioita sen sijaan joka näyttää tekevän asioita.

* Kiinnitä huomiota.

* Suunnittele ja tee ahkerasti työtä säilyttääksesi romanssin suhteissasi.

* Ole tarkka siitä, kenen kanssa jaat hyvät uutiset.

* Ole tarkka siitä, kenen kanssa jaat huonot uutiset.

* Tee ainakin yksi asia paremmaksi jokaikisessä paikassa johon menet.

* Kuvittele kuka voisit olla, ja sitten tähtää määrätietoisesti siihen.

* Älä salli itsesi tulla röyhkeäksi tai ärtyneeksi.

* Yritä tehdä yksi huone talossasi niin kauniiksi kuin mahdollista.

* Tee työtä niin lujaa kuin voit ainakin yhdessä asiassa ja katso mitä tapahtuu.

* Jos vanhat muistot yhä saavat sinut itkemään, kirjoita ne huolellisesti ja kokonaan ylös.

* Pidä yllä suhteitasi ihmisiin.

* Älä panettele huolettomasti sosiaalisia instituutioita tai taiteellisia saavutuksia.

* Pyydä jotakuta tekemään itsellesi pieni palvelus, jotta hän voi pyytää sinua tekemään niin tulevaisuudessa.

* Älä yritä pelastaa jotakuta joka ei halua tulla pelastetuksi ja ole hyvin varovainen pelastaessasi jonkun joka haluaa.

* Mikään hyvin tehty ei ole merkityksetöntä.

* Pukeudu kuin ihminen joka haluat olla.

* Älä välttele jotain tielläsi olevaa pelottavaa – äläkä tee tarpeettoman vaarallisia asioita-

* Älä muuta vaimoasi kotipalvelijaksi.

* Älä piilota epähaluttuja asioita sumuun.

* Huomaa että mahdollisuus piilee siellä missä vastuullisuudesta on luovuttu.

* Lue jotain jonkun suuren kirjoittamaa.

* Älä anna öykkäreiden selvitä teostaan.

* Kirjoita hallinnolle kirje kun näet jotain korjattavaa – ja esitä ratkaisua.

* Muista että se mitä et vielä tiedä on tärkeämpää kuin se minkä jo tiedät.

* Ole kiitollinen huolimatta kärsimyksestäsi.

