Vihakampanjoiden tekijöille esitetään rikosvastuuta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan viharikoslait eivät ole pysyneet some-ajan perässä.

Kokoomuksen kansanedustaja ja kihlakunnansyyttäjä Pihla Keto-Huovinen toteaa tiedotteessaan, että sosiaalisen median avulla on entistä helpompi levittää vihapuhetta ja järjestää masinoituja yksilöön kohdistuvia vihakampanjoja.

– Nykyään vihapuheen määrä itsessään voi olla jo tehokas häirinnän keino. Lainsäädäntöä tulee muuttaa siten, että erityisesti tällaisten vihakampanjoiden masinoijat saataisiin vastuuseen. Emme voi lähteä siitä, että kampanjan kohteena oleva joutuisi tekemään yksittäisiä tutkintapyyntöjä sadoista tai jopa tuhansista erillisistä viesteistä, Pihla Keto-Huovinen sanoo.

– Ilmiönä tällaiset vihakampanjat ovat todella huolestuttavia ja niiden avulla tekijät pyrkivät vaikuttamaan yksittäisen virkamiehen tai toimittajan toimintaan ja ratkaisuihin työssään. Meidän tulee välittömästi reagoida häirintään, joka uhkaa oikeusvaltiomme toimintakykyä ja osoittaa, ettei se ole sallittua, vaan ihmisten tulee saada tehdä työnsä rauhassa ilman jatkuvaa häirintää ja pelkoa.

Keto-Huovisen mukaan yksi konkreettinen uudistus olisi virkamiesten yksityistietojen käytön haittaamistarkoituksessa säätäminen rangaistavaksi.

– Jo nykyään on ihmisiä, jotka joutuvat työskennellessään miettimään uskaltavatko tehdä tai sanoa ääneen tiettyjä asioita. Yhteiskunnan näkökulmasta tämänkaltainen itsesensuuri on äärimmäisen vakava ilmiö ja meidän on löydettävä yhdessä keinot puuttua tähän, Keto-Huovinen jatkaa.

Kansanedustajan mukaan ”on käsittämätöntä, että kerta toisensa jälkeen sananvapauteen vetoamalla pyritään oikeuttamaan kaikenlaisten törkyviestien kirjoittaminen ja levittäminen”.

– Olisi ensiarvoisen tärkeää, että kaikki oppisivat jo nuoresta asti, ettei sananvapauden turvin sallita muiden ihmisten perusoikeuksien tai ihmisarvon loukkaamista.

– Tässä meillä kansanedustajilla on myös erityisen tärkeä rooli näyttää mallia ja esimerkkiä siitä, minkälainen kielenkäyttö on yhteiskunnassamme sopivaa.