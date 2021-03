”Nesteen kaltaista timanttia ei olisi syntynyt yksityisellä rahoituksella”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Opetusministeri Jussi Saramon mielestä Nesteen päätös on ”todella surkea”.

Vasemmistoliiton varapuheenjohtajan, opetusministeri Jussi Saramon mukaan Suomi vaurastui perustamalla talouden perustaksi vahvoja valtionyhtiöitä.

– Esimerkiksi Nesteen kaltaista timanttia ei olisi koskaan tänne syntynyt yksityisellä rahoituksella, Jussi Saramo kirjoittaa Twitterissä.

Neste kertoi tänään valinneensa uuden biojalostamonsa sijaintipaikaksi Alankomaiden Rotterdamin. Sijoituksesta kilpaili Rotterdamin kanssa Porvoo. Neste perusteli päätöstään sillä, että investoinnin kokonaiskustannukset ovat huomattavasti pienemmät Rotterdamissa.

– Sijainnillemme ja pörssilogiikalle emme voi mitään, minkä takia olisi tärkeää, että valtio pystyisi yhä myös omistajana ajamaan kansakunnan yhteistä etua. Valitettavasti Nesteestäkin on jo myyty enemmistö alihintaan pois, Saramo toteaa.

Ministeri on pettynyt Nesteen päätökseen.

– Ratkaisu on todella surkea ja toivottavasti osaltaan herättää kaikki huomaamaan yhteisen omistuksen merkityksen. Merkitystä on toki myös taloudellisestikin – mitä enemmän on myyty tuottavaa omaisuutta pois, sen enemmän olemme nettona velkaantuneet, Saramo näkee.

