Neste sulkemassa jalostamon – ”teollinen Suomi pahoissa vaikeuksissa”

Valtion osaksi omistama Neste tiedotti maanantaina yt-neuvotteluista ja jalostamotoiminnan uudelleenjärjestelyistä Porvoossa ja Naantalissa. Syyksi kerrottiin Öljytuotteet-liiketoiminnan kilpailukyvyn varmistaminen.

– Naantalin Nesteen jalostamon alasajo on tulossa Kaipolan jatkoksi. Teollinen Suomi on nyt pahoissa vaikeuksissa, kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen tviittaa.

Hänen mukaansa pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksella on budjettiriihessä näytönpaikka teollisuuden toimintaedellytysten varmistamiseksi.

Tiedotteen mukaan Neste tutkii Naantalin jalostamotoimintojen lakkauttamista ja toiminnan keskittämistä terminaali- ja satamatoimintoihin sekä Porvoon jalostamon kehittämistä kohti uusiutuvien ja kierrätys- raaka-aineiden prosessointia.

Yt-neuvottelut koskevat Öljytuotteet-liiketoimintayksikköä ja sen tukitoimintoja Suomessa. Toteutuessaan suunnitelmien kerrotaan tarkoittavan enintään 470 työpaikan vähenemistä, mukaan lukien mahdolliset ulkoistukset.

